Фонд Рината Ахметова раздаст новогодние подарки для детей из интернатов

В Украине более 20 лет назад стартовала новогодняя Акция "Ринат Ахметов – Детям!". Она появилась благодаря неравнодушию одного человека – Рината Ахметова. Все это время главным в Акции было и остается желание поделиться теплом и радостью с детьми, подарить каждому ребенку веру в чудо и в собственные силы.

– Помощь тем, кто нуждается, нельзя отложить на потом. Нас приучили к тому, что "дети – это наше будущее", и мы действительно в это поверили. Но это не совсем так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы, – так сказал об Акции ее инициатор и Учредитель Фонда Ринат Ахметов.

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За годы существования Акции ее формат менялся, но цель и философия оставались неизменными ‒ дарить тепло и заботу детям.

– Акция "Ринат Ахметов – Детям!" – это не просто подарки детям, это прикосновение к их судьбам, которое меняет жизни детей к лучшему, дарит веру в чудо. Уже более 20 лет накануне Нового года сотрудники Фонда вручают подарки от Рината Ахметова воспитанникам интернатных учреждений, детских домов семейного типа, а также детям-участникам программ и проектов Фонда Рината Ахметова, – рассказала Ирина Блажан, главный директор программ Фонда.

Только за последние годы подарки от Рината Ахметова получили порядка 1 000 000 детей. В этом году подарки и поздравления от Рината Ахметова получат почти 100 000 детей. Также для ребят запланирована праздничная елка и еще много приятных сюрпризов.

С 2018 года Акция была дополнена новым форматом – "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила" и "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперпрофессия". Это мотивационные встречи с амбассадорами Фонда – звездами канала "Украина", цель которых – дать детям, лишенным родительского тепла, мотивацию для достижения успеха. С декабря 2018 года амбассадоры провели 41 встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали 1065 детей.