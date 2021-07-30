Фонд госимущества провалит приватизацию-2021, – Корольчук

Госказначейство сообщило о том, что приватизация в январе-июне этого года принесла 1,048 млрд грн из ожидаемых 12 млрд грн поступлений по этой статье по итогам года. По мнению члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчука, уже можно с уверенностью утверждать, что план приватизации в 2021 г. выполнен не будет, передают "Українські новини".

Подводя итоги выполнения плана бюджетных поступлений Госказначейство констатировало, что по статье приватизационных поступлений в первом полугодии 2021 г. поступило лишь 1,048 млрд грн из ожидаемых 12 млрд грн поступлений по этой статье по итогам года. Такие данные заставили экспертов усомниться в реальности выполнения запланированного объема поступлений от приватизации. Для такого вывода есть все основания, ведь пока объявлен только один приватизационный конкурс – по ОГХК, который оценили в 3,7 млрд. грн. Судьба остальных конкурсов – под знаком вопроса.

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"В плане приватизации картинка не совсем такая радужная, как пытается представить руководство ФГИ, - комментирует член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, - Я сильно сомневаюсь, что "Центрэнерго" и государственные облэнерго будут проданы в этом году. По "Центрэнерго" – там еще надо присоединить государственные шахты, а это процесс нескольких месяцев – и они до сих пор не отобраны. Плюс предприватизационная подготовка – это не менее полугода, а она еще даже не начата. То же самое по облэнерго… По приватизации энергетических объектов даже не завершен конкурс по отбору советников. А сама работа по предприватизационной подготовке занимает не менее полугода".

Косвенно такой прогноз в кулуарах форума "Украина.30" подтвердил и сам глава ФГИ Дмитрий Сенниченко В ходе форума ФГИ представил обновленный график приватизации, в котором продажа четырех облэнерго ("Николаев-", "Харьков-", "Запорожье-" и "Хмельницкоблэнерго") запланирована на февраль 2022 года, тогда как еще два остающихся у государства облэнерго ("Тернополь-" и "Черкассыоблэнерго") пока отсутствуют.

При этом даже по ОГХК эксперты сомневаются в заинтересованности крупных международных игроков, а, значит, и на серьезные поступления от ее приватизации расчитывать не стоит.

Генеральный директор компании "Велта" Андрей Бродский очень сомневается, что в приватизации будет участвовать хоть кто-либо из международных игроков. Главная причина — все то же отсутствие возможности провести оценку по международной системе JORC.

"Ни один западный инвестор не идет в покупку добывающих активов, которые не оценены по международным стандартам. Поэтому участия западных структур, во всяком случае серьезных структур, не будет. Если и будет, то скорее для отвода глаз", — говорит Бродский.

"Возникает вопрос о способности нынешнего руководства ФГИ осуществить большую приватизацию и вообще в его компетентности, ведь продавать изношенные спиртзаводы по цене земельного участка – это одно, а провести серьезную работу по предприватизационной подготовке и поиску инвесторов на стратегические, крупные предприятия – совсем другое", - резюмировал Юрий Корольчук. При этом эксперт добавил, что удивлен позицией бюджетного комитета ВР, который должен быть обеспокоен невыполнением планов приватизации.

Учитывая риски невыполнения плана приватизации, ряд экспертов на условиях анонимности сообщили УН о том, что в и Офисе Президента, и в парламенте недовольны результатами деятельности главы ФГИ Дмитрия Сенниченко.