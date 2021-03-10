Фонд гарантирования вкладов обратился в Верховный Суд из-за иска к Рожковой на 1,5 млрд грн

Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе Фонда гарантирования вкладов на постановление, которым ФГВ вернули иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум Банка о взыскании 1,48 млрд грн.

Среди ответчиков в этом деле – бывшая исполняющий обязанности главы правления Платинум Банка, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, экс-глава правления Платинум Банка Константин Смольский, бывший глава наблюдательного совета Григорий Гуртовой и другие лица. Об этом сообщает Finbalance.

В мае 2019 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить жалобу ФГВ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к связанным лицам банка "Укоопспилка" о взыскании 76,93 млн грн причиненного вреда. Среди ответчиков – бывшие члены правления и наблюдательного совета банка.

Согласно судебным материалам, ФГВ отмечал, что во время ликвидации Платинум Банка выявил факты принятия решений должностными лицами, "на основании которых в дальнейшем был осуществлен ряд заведомо убыточных активных операций, а именно продолжение конечных сроков возврата кредитных средств".

Возвращая исковое заявление Фонду, суд первой инстанции отмечал, что требования "не связаны между собой основаниями возникновения и не связаны представленными доказательствами".

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Член Совета НБУ Василий Горбаль назвал причину такого решения.

Позже Рожкова заявила, что она и ее коллега Сологуб получили выговор от Наблюдательного совета за комментарии для СМИ.