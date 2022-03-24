Фокстрот подвел итоги работы по сохранению бизнеса и помощи Украине в первый месяц войны

Во время военных действий ритейлер остается крупнейшим работающим продавцом электроники в Украине, удерживает рабочие места, сохранил большинство сервисов, открыл 4 пункта для переселенцев и выдал помощи почти на 6 млн грн, удовлетворив около 500 запросов от украинцев.

Фокстрот подвел итоги работы по сохранению бизнеса и помощи Украине в первые месяцы войны. По словам исполнительного директора Фокстрот Алексея Зозули, компания с первых дней войны поставила перед собой 4 задачи и создала штаб по их реализации.

Задача 1: продолжить операционную деятельность Фокстрот, где не ведутся прямые боевые действия, минимизировать убытки от военных действий, удержать рабочие места и помочь сотрудникам с эвакуацией.

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С началом боевых действий Фокстрот создал резервный офис во Львове, который стал центром антикризисной работы, логистическим центром компании.

"Мы выбрали для себя стратегию "работать", поддерживать экономику, подпитывать ее деньгами, организовать процессы, присущие мирному времени".

Результат: 105 работающих Фокстротов в Украине, что составляет 60% довоенного количества торговых точек сети. Треть персонала продолжает работать в магазинах и на сервисе, около сотни сотрудников находятся в рядах терробороны и Вооруженных Сил Украины, компания удерживает за ними рабочие места и заработную плату.

За этот период компания перечислила 22,44 млн. грн. налога в государственный бюджет. Совместно с ПриватБанком на всех торговых точках компания организовала услугу "Снятие наличных до 6000 грн" (при условии доступной суммы в кассе).

Задача 2: организовать синергию мировых продавцов электроники для усиления экономики и предоставления гуманитарной помощи Украине.

С первых дней войны России в Украине менеджмент Фокстрот как единственного украинского члена Euronics Group начал переговоры с мировыми ритейлерами о поддержке Украины.

Результат: Euronics Group через неправительственную организацию Giro 555 выделила Украине почти 700 тис. евро, за которые украинцам помогут жильем, средствами санитарии, чистой питьевой водой, едой и медицинской помощью.

"Также сотрудники "Евроникс" готовы поделиться жильем для вынужденных переселенцев из Фокстрота в Европе. Эту инициативу мы сейчас изучаем и собираем информацию о ее перспективах для наших сотрудников", – говорит Алексей Зозуля.

Задача 3: максимум поддержки со стороны компании в борьбе за независимость Украины. Крупнейший в Украине ритейлер бытовой техники и электроники с первых дней войны начал прием запросов на помощь и выдачу техники нуждающимся украинцам.

Результат: За месяц войны количество обработанных запросов достигло почти 500, а сумма выделенной помощи приближается к 6 млн грн. Приоритетные направления работы – помощь ВСУ, военным госпиталям, спасателям, силам территориальной обороны, жителям городов, принимающих беженцев из районов боевых действий. В штабе "Помощь нашим" собиралась вся информация о потребностях украинцев: запросы поступали от сотрудников, которые ушли в ТРО или покинули собственные дома, из call-центра компании, социальных сетей и т.д. С этой информацией работает команда более 20 сотрудников – на уровне региональных магазинов Фокстрот, руководителей региональной розницы, коммерческого подразделения центрального офиса.

В компании отметили весомую поддержку в помощи украинцам мировых производителей техники – Tefal, Moulinex, Rowenta, Krups, Gorienie, Indesit, BEKO, Altus, Hisense, Kivi, Sony, Indesit, Whirpool, Delonghi – все они заявили о частичной или полной (например, Philips в акции "Помощь нуждающимся") компенсации выданной ритейлерами Украины техники ее защитникам, волонтерам, переселенцам.

Задача 4: подготовить целый ряд пунктов для приема переселенцев на объектах Фокстрот в западных регионах Украины. Компания инициировала организацию нескольких пунктов, чтобы обеспечить комфорт эвакуированных из мест боевых действий украинцев, транзитом выезжающих в европейские страны.

Результат: в марте открылось 2 корпоративных пункта по приему беженцев в магазинах Фокстрот во Львове (ул. Княгини Ольги, 106) на 50 мест и Луцке (пр. Воли) на 15 мест. Готовим к открытию такие отели Фокстрот в городах Черновцы (на 30-40 мест) и Ужгороде (20-30 мест), у людей будет возможность остановиться и провести несколько дней в нормальных условиях. Наши центры оснащены кухнями, душевыми, спальными местами.

"Фокстрот как бизнес был рожден в первые годы независимости Украины, стоял у истоков отрасли торговли электроники, задавал стандарты торговли не хуже европейских, отстаивал основы предпринимательства с равными условиями для всех. Поэтому в сложные военные времена мы делаем все возможное, чтобы сохранить эти ценности", – прокомментировал первые результаты работы компании Валерий Маковецкий, соучредитель бренда Фокстрот.