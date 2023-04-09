Финансовый дефицит в энергетике создает угрозу ремонту энергетической инфраструктуры, – Омельченко

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают энергетическим компаниям нормально работать и покрывать свои расходы.

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Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"На сегодняшний день Правительству очень нужно сконцентрировать свое внимание, как улучшить ситуацию в энергетике. В первую очередь финансовую. Потому что не только у нас угроза для энергетических объектов и энергообеспечения страны состоит в том, что повреждено оборудование, но и из-за финансовой устойчивости, из-за финансовой дефицит", – сказал он.

Омельченко подчеркнул, что сейчас энергетика испытывает огромные проблемы, потому что с дефицитом средств невозможно восстановить энергосистему после вражеских обстрелов.

"Это прежде всего из-за прайс-кепов (ценовые ограничения на рынке электроэнергии – ред.), которые не дают возможности работать энергетическим компаниям, хотя бы покрывать свои расходы", – добавил он.

Напомним, председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.