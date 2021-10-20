Злоумышленники зарабатывали миллионы на поддельных сертификатах о вакцинации
В Харькове продавали фиктивные сертификаты о вакцинации и негативные результаты ПЦР-тестов. Для подделки документов злоумышленники незаконно использовали логотип медицинской лаборатории, а также печати различных медицинских учреждений. На этом они зарабатывали 4 млн грн в месяц.
"За время своей деятельности группа из 10 человек наштамповала более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. 7 злоумышленников, в т.ч., организатор, задержаны", – сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
По информации прокуратуры Харьковской области, членам группы грозит тюрьма на срок от 3 до 8 лет. Им инкриминируются нарушения ряда статей Уголовного кодекса:
мошенничество;
подделка документов, штампов и печатей;
незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования.
Также им вменяется нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Ведется следствие.Сертификат о вакцинации за 5 тысяч грн
Интернет наполнен объявлениями о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. По информации программы "Игра на нервах", стоимость фиктивного документа варьируется от 1,5 до 4,7 тыс. грн.
Главное условие покупки – 100% предоплата, которую нужно скинуть на карту. Кроме того, продавцу необходимо предоставить ряд личных данных:
серию и номер паспорта;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
место регистрации.
В свою очередь, Министерство здравоохранение сообщило, что 94,2% украинцев, попавших в больницы с коронавирусом в течение 11-17 октября, были не вакцинированы. Речь идет о 25 893 лицах, которые не получили ни одной дозы прививки. Всего было госпитализировано 27 488 пациентов.
Ранее OBOZREVATEL, сообщал, что с начала 2021 года в Украине было открыто 350 уголовных производств за подделку COVID-документов. Речь идет о ПЦР-тестах, международных свидетельствах и сертификатах о вакцинации от коронавируса.
Кроме того, ситуация с массовой подделкой сертификатов о вакцинации в Украине попала на страницы The New York Times. "В Украине растет количество смертей от коронавируса, поскольку страна борется с поддельными сертификатами о вакцинации" – под таким заголовком вышла статья в одном из самых популярных американских изданий.