Женщинам по всему миру платят на 50% меньше, чем мужчинам: ситуация не улучшилась с 90-х

Во всем мире женщины получают лишь около трети всех трудовых доходов – то есть их зарплаты в среднем в половину меньше, чем у мужчин. И это вовсе не означает, что женщины работают меньше. Ситуация практически не изменилось с 1990 года, несмотря на то, что с тех пор количество женщин с высшим образованием во многих странах превысило количество мужчин.

Доля женщин в мировых трудовых доходах составляла около 30% в начале 1990-х годов, а сегодня она – чуть менее 35%. Об этом свидетельствуют данные Доклада о мировом неравенстве (2022).

"В мире гендерного равенства женщины будут получать 50% всего трудового дохода. За последние 30 лет прогресс был очень медленным на глобальном уровне. Динамика была разной в разных странах: некоторые отмечали прогресс, другие – наблюдали сокращение доли женщин в заработках", – объяснили такую динамику авторы документа.

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К зарплатному неравенству приводит сексизм, отмечают специалисты. Гендерные предрассудки мешают женщинам продвигаться по карьерной лестнице и полностью исключают возможность работы в определенных профессиях. И это при том, что женщины зачастую более образованы, чем мужчины.

Например, согласно отчету McKinsey, в автомобильной промышленности женщины занимают лишь небольшое количество должностей начального уровня (26%). А в медицинских и фармацевтических компаниях женщин слишком много на начальном уровне (59%), зато мало среди сотрудников высокого звена.

Другое проявление сексизма – непропорционально большой объем работы по дому и уходу за детьми и пожилыми членами семьи. В итоге женщины тратят много времени на бесплатный труд, из-за чего многие не могут искать оплачиваемую работу, а некоторые – и вовсе зарабатывать.

"Женский труд обесценивается во всем мире. Женщины несоразмерно берут на себя обязанности по уходу, и все это играет важную роль в заработной плате", - отметила для Insider директор по исследованиям Национального женского юридического центра Жасмин Такер.

Эту проблему еще больше усугубила пандемия коронавируса. В условиях карантина с работы в первую очередь уходят женщины – чтобы присматривать за заболевшими родственниками или детьми, который оказались на удаленном обучении. В итоге, по словам Такер, семьи несут серьезные убытки.

Еще в 2015 г. компания McKinsey рассчитала макроэкономический эффект от пока что фантастического сценария достижения полного гендерного равенства в трудовой сфере. Оказалось, что гендерный паритет за 10 лет способен увеличить мировой ВВП на дополнительные 26%. Это $28 трлн – суммарных годовой ВВП двух крупнейших экономик мира, Китая и США.

Даже более скромное улучшение ситуации привело бы к увеличению мирового ВВП до 2025 года на $12 трлн. Но судя по нынешнему прогрессу (то есть почти полному его отсутствию), глобальная экономика уже потеряла эти деньги.

Подобные расчеты проводили не только в McKinsey. Например, Международная организация труда (МОТ) выяснила, что если бы разница в участии женщин и мужчин на рынке труда сократилась хотя бы в странах "Большой двадцатки), мировой ВВП вырос бы на 3,9%, или на $5,8 трлн. Кроме того, глобальный рынок труда получил бы около 100 млн дополнительных работников.

Несмотря на то, что неравенство сохраняется, официальная украинская статистка выглядит не так уж плохо. Так, по данным Минэкономики, в первом квартале 2021 года гендерный разрыв в зарплатах составлял 18%. Впрочем, стоить учитывать, что в такого рода данных учитываются только белые зарплаты. Реальный разрыв может оказаться куда серьезнее.

К слову, Украина в 2020 году присоединилась к двум международным инициативам, целью которых является сокращение гендерного разрыва в оплате труда. Это "Партнерство Биарриц" по утверждению гендерного равенства и Международная коалиции по равной оплате труда (Equal Pay International Coalition, EPIC).

Одним из главных обязательств, которые Украина взяла на себя, стало постепенное уменьшение разрыва в оплате труда женщин и мужчин. Добиться заметного прогресса в Кабмине хотят к 2023 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году минимальную зарплату в Украине повысят лишь на 3% (или 200 грн, до 6700 грн). А вот цены в следующем году вырастут более чем на 6%.