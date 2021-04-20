Зеленский призвал украинцев обращаться за 'карантинными' 8 тыс. Инструкция

В Украине с 19 апреля ФОПы и наемные работники могут подавать заявки на получение материальной помощи из Госбюджета в размере 8 тыс. грн. Сделать это можно на портале или в приложении "Дія". Президент Владимир Зеленский призвал украинцев активнее регистрировать обращения для того, чтобы уже в этом месяце получить финансовую помощь от государства.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. "Малый и средний бизнес – одна из главных составляющих нашей экономики. Он создает около 7 миллионов рабочих мест. Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. В тяжелые времена государство должно подставить плечо гражданам. Подав заявку через "Дія", люди смогут получить по 8 тыс. грн прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь своим предпринимателям из местных бюджетов. Ведь речь идет о рабочих местах именно в ваших общинах", – сказал Зеленский.

Как сообщили в Минцифры, чтобы получить услугу в приложении, нужно в разделе "Услуги" выбрать "Получить помощь". "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям получения помощи. Дальше нужно выбрать область, в которой ведете деятельность, а также подтвердить свое текущее место работы.

Далее нужно ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Ожидайте уведомления об обработке заявления.

Дабы получить услугу на портале "Дія", нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. В разделе "Услуги" выберите "Единовременное пособие ФОП и наемным работникам".

Так, "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты. Дальше нужно выбрать область, в которой ведете деятельность и подтвердить свое текущее место работы. Следующий шаг: введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Проверьте и отправьте заявление, после чего ожидайте сообщение о зачислении выплаты.

Если правильно заполнены все данные и человек отвечает условиям предоставления помощи, определенных законом, – в течение 10 дней выплата поступит на счет. Подать заявление на получение помощи можно в течение 30 дней со дня введения "красной" зоны в вашей области. Если область принадлежала к "красной" зоны в течение февраля-марта 2021, можно воспользоваться услугой вплоть до 18 мая 2021.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что с 19 апреля начинается прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Так, подать запрос можно через портал или приложение "Дія".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в силу вступил закон, который направлен на поддержку застрахованных лиц в связи с введением ограничительных противоэпидемических мер, которые привели к временной остановке деятельности. Закон предусматривает единоразовую выплату в размере 8 тыс. грн.