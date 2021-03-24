Зеленский подал законопроект о выплатах украинцам, которые пострадали из-за карантина
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о финансовой помощи украинцам и физлицам-предпринимателям, которые лишились дохода из-за ужесточения карантина. Из государственного бюджета будут платить по 8 тыс. грн, кроме того, определенные суммы выделят из местной казны.
Об этом говорится в законопроекте №5300 (автор Владимир Зеленский). Документ является неотложным и направлен на рассмотрение профильному комитету. Платить будут тем, кто потерял доход и при этом не нарушил ни одного из условий.
Сотрудники останутся без выплаты, если:
за них не платили единый соцвзнос с зарплаты;
работают по совместительству;
средняя зарплата выше 30 тыс. грн в месяц.
ФОПам, если:
не занимаются деятельностью, которая ограничивается на время ужесточения карантина;
не платили за себя единый соцвзнос;
которые являются нанятыми сотрудниками и ФОПами одновременно.
По состоянию на 22 марта 2021-го "красный" уровень эпидемической опасности установлен на территории 8 областей. "Законопроектом предусмотрено предоставление помощи застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, за счет средств государственного бюджета в размере 8 тыс. грн и за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления", – говорится в документе.
Напомним, в Украине общий долг компаний и физлиц-предпринимателей (ФОПов") по уплате ЕСВ (Единый социальный взнос) составляет 21,6 млрд гривен. Отметим, что это влияет на Пенсионный фонд, доходы которого напрямую зависят от ЕСВ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с повышением минимальной зарплаты с 5 до 6 тыс. грн в Украине пересчитали налоги для ФОП. Кроме того, повысился минимальный размер единого соцвзноса (от него до мая возобновили ФОПов первой группы).