Зарплаты учителей в Украине выросли на 20% с 1 января – МОН

С 1 января 2021 года зарплаты учителей в Украине увеличились на 20% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, из общей суммы расходов из госбюджета на образование субвенции составляют 103,7 млрд грн, что на 20,1 млрд грн больше, чем в прошлом году.

В частности, на заработные платы педагогов выделено 99,65 млрд грн (в 2020 году – 80,9 млрд грн).

Также предусмотрена новая субвенция объемом 1 млрд грн на мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом (COVID-19) во время учебного процесса в школах.

Государственные расходы МОН на 2021 год составляют 35,8 млрд грн, что на 6,5 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

mon.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря 289 голосами фракции "Слуга народа", "За майбутнє" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год.

Кабмин отказался повысить зарплаты медикам до 23 тыс. грн, объясняя это тем, что и без того медицинский персонал может рассчитывать на надбавку в размере около 30%. А вот прокурорам повезло больше. Их должностной оклад увеличили на 600 грн – до 1,6 тыс.