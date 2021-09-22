Заоблачные штрафы и тюрьма: украинцев ждут наказания за "липовые" СОVID-сертификаты

За подделку сертификата о вакцинации в Украине хотят жестко наказывать. Изготовителям поддельных документов может грозить штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн либо тюрьма до 3-х лет. При этом к уголовной ответственности привлекут и тех, кто будет использовать "липовые" СОVID-сертификаты.

Соответствующий законопроект был одобрен Кабинетом министров в среду, 22 сентября, о чем стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Министерстве здравоохранения на исполнение решения СНБО от 30 июля 2021 года "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложные меры по обеспечению граждан Украины медицинской помощью".

Согласно пояснительной записке к документу, в Украине участились случаи выявления фальшивых документов, которые касаются вакцинации от СОVID-19. Отсутствие ответственности за такие деяния создает условия для дальнейшего развития ситуации относительно подделки таких документов, что несет прямую угрозу жизни и здоровью украинцев.

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В связи с этим, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей касательно введения ответственности за подделку документов о проведении профилактической вакцинации. В частности:

За использование лицом "липового" документа о вакцинации грозит от 17000 до 34 000 грн штрафа либо тюрьма до 2-х лет. За внесение медработником заведомо ложной информации в электронную систему Минздрава о проведении вакцинации накажут штрафом от 34 000 до 68 000 грн или отправят в тюрьму на срок от 1 до 3 лет. За изготовление и распространение поддельных сертификатов о вакцинации можно будет получить до 3-х лет ограничения свободы либо штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы готовы платить до 3 000 грн ради того, чтобы не делать вакцинацию от коронавируса, но получить сертификат. Несколько недель назад в одной из больниц разоблачили врача, который вводил в реестр ложную информацию о прививках.