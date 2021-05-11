За время пандемии миллион украинцев потеряли работу: Шмыгаль озвучил статистику

В Украине официально безработными числятся 401 тыс. человек. За все время карантина такой статус получали около 1 млн человек, 665 тыс. из них трудоустроились.

Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "По состоянию на 6 мая 2021 года, статус безработного имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного. Соответственно было трудоустроено за этот период 665 тысяч людей", – отметил премьер.

Еще порядка 500 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса, программе "5-7-9", благодаря программам поддержки людей – выплате по 8 тысяч гривен, выплате предприятиям на возмещение двух третей заработной платы, заявил Шмыгаль.

"Кроме этого, еще были косвенные рычаги экономического влияния, когда мы выделяли средства, например, на инфраструктурные проекты. По оценкам экспертов, более 50 тысяч рабочих мест было создано в области дорожного строительства. И это также дает свой мультипликативный эффект", – добавил премьер.

Из 665 тыс. трудоустроенных, 160 тысяч – получили рабочее место в области дорожного и строительства в целом. Это то, что в одной из отраслей мы можем посчитать.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль в 2020 году пообещал создать 500 тыс. рабочих мест. При этом в своем интервью глава Кабмина посчитал своей заслугой всех трудоустроенных через центры занятости, хотя с их помощью находили сотрудников и частные предприятия.