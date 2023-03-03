За бак бензина украинцы должны платить около 2400 грн: на АЗС пересчитали цены

По состоянию на 3 марта литр бензина А-95 в Украине в среднем стоит 48,09 грн. Это на 11 коп. меньше, чем было в конце февраля, когда литр ресурса стоил в среднем 48,2 грн. Таким образом, чтобы заправить 50-литровый бак, выложить нужно в среднем около 2400 грн.

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Об этом свидетельствуют данные "Все АЗС". Согласно им 2362 грн за полный бак придется выложить в ряде регионов, где литр бензина стоит 47,25 грн:

Винницкая область;

Волынская;

Житомирская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Ривненская;

Тернопольская;

Хмельницкая.

2550 грн за заправку авто платить нужно в областях, где литр бензина А-95 стоит 51 грн. Ими являются:

Херсонская;

Луганская.

Сколько нужно заплатить в других областях

По данным аналитиков, 2375 грн за бак бензина надо платить в регионах, где ресурс стоит 47,75 грн/литр. Это:

Днепропетровская область;

Одесская.

В Николаевской области бак А-95 обойдется в 2382 грн. Здесь литр наливают в среднем по 47,64 грн.

В 2387 грн обойдется заправиться в областях, где бензин стоит в среднем 47,75 грн. Это:

Запорожская;

Кировоградская;

Полтавская;

Харьковская.

В Киевской области бак бензина обойдется в 2400 грн. Здесь ресурс стоит 48 грн/литр. А кроме того:

в Черновицкой – 2405 грн, где литр стоит 48,1 грн;

в Черкасской – 2412 грн, цена литра – 48,25 грн;

в Донецкой и Сумской – 2475 грн, цена литра – 49,5 грн;

в Черниговской – 2500 грн, цена литра – 50 грн.

Почему цены на топливо в Украине снизились?

Европейские страны в преддверии введения нефтяных санкций против РФ завезли большие объемы нефтепродуктов, в том числе из РФ. При этом значительные объемы горючего попали в Украину, а это, в свою очередь, сильно повлияло на цены на заправках, рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторынок" Александр Сиренко.

"Пять стран, с которыми мы граничим на Западе, – через их территорию мы везем нефтепродукты. Это либо производство непосредственно в Румынии или Польше, либо мы используем их инфраструктуру. Конъюнктура ценовая в Европе сломалась, когда был введен пакет санкций против России на рынке нефти и нефтепродуктов. 5 февраля он вступил в силу, но к этому моменту Восточная Европа подготовилась и очень много продукта впрок завезла, в том числе из России. К нам, к сожалению, этот продукт тоже попадает", – сказал эксперт.

Он отметил, что в декабре и январе в Украину завозились огромные партии горючего. В феврале объемы поставок значительно снизились, поскольку в стране сформировались большие запасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

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