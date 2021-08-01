Вывести из тени: в Украине предлагают узаконить труд наемных домашних работников

Народные избранники предлагают законодательно урегулировать занятость домашних работников, которые трудятся по найму в семьях. Таким образом хотят создать условия для выхода данной категории лиц из неформального сектора экономики и обеспечить их социальную защиту.

Это следует из законопроекта № 5695, внесенного в Верховную Раду 23 июня. Его авторами выступила группа народных депутатов от партии "За майбутнє", а также "слуга" Галина Третьякова, которая возглавляет в парламенте комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"По оценкам Госстата, в Украине общее количество работников, оказывающих бытовые и персональные услуги в семьях, составляет около 162 тыс. человек. Однако работодатели не регистрируют и не платят за них взносы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. По мнению авторов законопроекта, одной из главных причин неформальной занятости домашних работников является, прежде всего, отсутствие надлежащего регулирования их деятельности законодательством о труде.

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В связи с этим Кодекс законов о труде предлагается дополнить целой главой "Регулирование труда домашних работников", которой предусматривается следующее:

определяется понятие "домашний труд" — это работа, которая выполняется на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства. При этом не будет считаться домашним трудом работа, которая осуществляется нерегулярно, но не более 40 часов в месяц. Другими словами, работа приглашенных по объявлениям уборщиц квартир раз в неделю под определение "домашнего труда" не подпадает;

под "домохозяйством" не обязательно имеется ввиду частный дом. Согласно документу, это несколько лиц, которые совместно проживают в одном жилом помещении или его части, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяют и тратят деньги. Домохозяйство может даже состоять из одного человека. Работодателем в данном случае будет физлицо – один из членов домохозяйства;

на домашних работников будут распространятся все трудовые права и гарантии, как и для других работников (40-часовая рабочая неделя, право на оплату труда, "больничные", ежегодный отпуск, безопасные и здоровые условия труда и т.п.);

домашний работник не сможет приступить к работе, пока не будет подписан трудовой договор между ним и работодателем. Перед допуском к работе работодатель должен уведомить органы ГНС о принятии на работу домашнего работника. Такое уведомление будет делаться в мониторинговых целях, так как законопроектом предлагается освободить работодателей домашних работников от уплаты ЕСВ и оставить выбор по его уплате за самими работниками (по их желанию);

помимо обязательных условий трудового договора (объем работы, оплата труда, время отдыха и период отпуска), в нем могут быть прописаны и дополнительные. Например, может быть предусмотрена возможность платного или бесплатного предоставления работодателем жилья домашнему работнику. При этом вводится гарантия о запрете работодателю самостоятельно проводить отчисления с заработной платы в счет платы за пользование таким жильем (если жилье будет все-таки платным);

домашнему работнику будет запрещено разглашать конфиденциальную информацию , которая стала ему известна в связи с проживанием в домашнем хозяйстве;

привлекать домашнего работнику к выполнению работы в выходные и нерабочие дни можно будет только с письменного согласия такого работника ;

рабочий день домашнего работника может быть поделен на части. Главное – длительность работы не должна суммарно превышать 8 часов в день ;

Гоструда наделяется полномочиями обращаться к любым домохозяйствам с запросом на предмет использования ими труда наемных домашних работников. Если такой факт будет установлен, работники Гоструда проведут конфиденциальный разговор с домашним работником.

Авторы законопроекта уверены, что его принятие позволит учесть всю специфику и особенности условий труда домашних работников, повысит уровень их социальной защищенности и позволит вывести из тени занятость указанной категории лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют значительно уменьшить диспропорции в оплате труда обычных работников и ТОП-менеджмента предприятий, а также уравнять зарплаты мужчин и женщин. Для этого Министерством экономики инициирована разработка проекта Закона "О равном вознаграждении за равноценный труд".