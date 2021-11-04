Все покупки украинцев проверят и сравнят с доходами: кого и сколько заставят доплатить

В Украине уже с 2022 года начнутся ужесточенные проверки всех расходов граждан. Цель – узнать, соответствуют ли их покупки уровню официальных доходов. Такие новшества уже разрабатывают Министерство финансов вместе с Государственной налоговой службой, они должны стать завершительным этапом налоговой амнистии. Все, кто не захотел добровольно заплатить небольшой налог, заплатят в разы больше, принудительно.

О том, как и кого будут проверять в Украине по новым правилам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина имеет один из самых низких ВВП на душу населения, в то же время уровень теневой экономики по разным оценкам достигает 50%. Чаше всего два эти показателя связаны между собой. А вот в высокоразвитых странах не платить налоги – преступление, которое жестко наказывается.

В текущем году в Украине ввели нулевую декларацию. Это возможность добровольно признаться: да, заработал в тени вот такую сумму и держу ее дома, или купил недвижимость, авто, ценные бумаги за деньги, которые заработал без уплаты налогов. После нужно уплатить небольшой налог (от 2,5 до 9%). Такого права лишили только чиновников и тех, кто заработал средства преступным путем.

Видео дня

Время на то, чтобы признаться в доходах, есть до сентября 2022-го. Но уже сейчас стоит знать: если не пройти процедуру, то налоговики скрытые активы найдут и заставят заплатить 19,5% налога. Более того, убедить проверяющих, что средства "накопили за десятилетия", не получится. С 1995 года чиновники собирают все данные об официальных доходах украинцев.

Официальный "Вестник" Государственной фискальной службы опубликовал разъяснение руководителя налоговой Евгения Олейникова, который анонсировал два главных нововведения:

Сопоставят доходы и расходы. Если окажется, что есть существенная разница, с нее придется заплатить налог; Налоговики будут оценивать: сколько украинец мог накопить из своих официальных доходов за последние 26 лет.

"Учитывая эту разницу, мы будем высчитывать весь доход, полученный человеком за время ведения базы, с 1995 года, и доход, который он документально подтвердит", – пояснил Олейников.

Но даже если у вас есть заработанные в тени деньги, проверки можно избежать. Для этого нужно сейчас заполнить нулевую декларацию и заплатить небольшой налог.

"С 1 сентября есть возможность воспользоваться амнистией и быть абсолютно чистым перед налоговой и спокойным, если тебя спросят при любой будущей покупке", – рассказал OBOZREVATEL глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Их не примут банки. Из-за финансового мониторинга банки не могут принять крупные суммы от своих клиентов, если не уверены, что они заработаны легально. На время действия нулевой декларации финучреждения могут принимать такие деньги на специальный счет, а вот после отнести их в банк не получится.

Нельзя будет сделать крупную покупку. Даже если продать заработанный за теневые доходы дом, то потратить полученные деньги также будет сложно. Налоговики могут задаться вопросом: "А откуда взялись деньги для того, чтобы купить и продать дом?"

Такие и даже более жесткие правила действуют во многих странах. К примеру, в США налогоплательщики после обвинений сами должны доказывать, что на самом деле заплатили в бюджет.

Кроме того, в Штатах работает "офис свистунов" – учреждение, куда можно пожаловаться на соседа, который, возможно, живет не по средствам. Кроме того, специальные агенты ходят по компаниям, представляются инвесторами, покупателями и узнают данные о реальном обороте, доходе и т.д.

А пока налоговый контроль не ужесточили, все, кто не платил налоги со всего своего дохода, имеют шанс "очистить" и его, и совесть.