Военным повысили пенсии на 1 тысячу грн, а судьям – почти на 49 тысяч: как пересчитали выплаты с 2019-го

В Украине с января 2019-го пенсии судей выросли с 28,7 до 77,3 тыс. грн. В то же время военным на заслуженном отдыхе за это же время добавили всего 1 тыс. грн – в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн.

Об этом говорится в опубликованных данных ПФУ. Средняя пенсия по стране при этом выросла на 1,1 тыс. грн и по состоянию на апрель 2021-го не достигает даже 4 тыс. грн.

Как изменился размер пенсий с 1 января 2019-го до апреля 2021-го:

В среднем пенсионеры – с 2,6 до 3,7 тыс. грн.

Пенсионеры по возрасту – с 2,6 до 3,7 тыс. грн.

Военные – с 4,6 до 5,6 тыс. грн.

Судьи – с 28,7 до 77,3 тыс. грн.

В то же время, как заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Украине 4 из 5 пенсионеров живут за чертой гуманитарной бедности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуются такими механизмами.