Работать как раньше не получится: для бизнеса в Украине ввели новые ограничения

Бизнесу запретят самостоятельно выбирать модель деятельности в "желтых" карантинных зонах. С 1 декабря вступят в силу изменения к "карантинному" постановлению Кабмина, которые обяжут компании следовать четким инструкциям ведения деятельности. В ином случае они будут подвергнуты наказанию.

Прежде всего, у бизнеса отберут возможность самостоятельно решать, проверять или нет документы о вакцинации или негативном тесте. Об этом во время заседания Кабмина заявил министр здравоохранения (Минздрав) Виктор Ляшко.

"Раньше бизнес мог выбирать модель деятельности в "желтой зоне" – не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади или проверять документы и работать без ограничений такого уровня. Теперь он теряют такую опцию", – говорится в заявлении.

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Новые правила повлияют на работу нескольких сфер экономики. По словам Ляшко, среди прочего, речь идет о заведениях:

культуры;

общепита;

для занятий спортом.

Анонсированные изменения обяжут бизнес обслуживать исключительно либо вакцинированных клиентов, либо тех, кто может официально доказать, что не заражен COVID-19. Сделать это можно будет в два способа, предоставив:

сертификат о выздоровлении;

негативный ПЦР-тест.

Это же же правило будет распространено и на сотрудников компаний. При этом вакцинированным будет считаться даже тот клиент либо сотрудник, который принял всего одну дозу вакцины.

Желтый сертификат о вакцинации свидетельствует о получении его собственном одной дозы вакцины. Ранее срок его действия составлял 120 дней. Т.е., быть "наполовину вакцинированным" и пользоваться привилегиями тех, кто прошел полный курс вакцинации, разрешалось практически 4 месяца.

В соответствии с изменениями, этот срок сокращается в 4 раза. Теперь он будет составлять 30 дней.

Другими словами, клиенты и сотрудники будут иметь только месяц после получения первой дозы для того, чтобы получить вторую. В ином случае клиенты не будут обслужены, а сотрудники будут отстранены от работы.

С 1 декабря представители компаний будут обязаны проводить тщательную проверку разрешительных документов у своих клиентов. Ранее им разрешалось это делать в "упрощенном режиме":

визуально проверять их наличие;

осведомляться об их наличии на входе в заведение.

Теперь такой возможности не будет. После вступления в силу изменений к "карантинному" постановлению, для допуска клиентов к обслуживанию, сотрудники заведений должны будут удостовериться в подлинности и действительности их документов.

В частности, провести проверку сертификата о вакцинации с помощью считывания QR-кода. Для этого на любой смартфон нужно будет установить "Дію".

"После считывания на смартфоне проверяющего отображается статус сертификата: действительный – или нет. Без проверки и считывания COVID-сертификат не будет считаться предоставленным и проверенным", – подчеркнул Ляшко.

Для того, чтобы собственники компаний не пренебрегали новыми правилами, власти приготовили для них наказание. Их будут штрафовать.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, собственники заведений будут подвергаться штрафам в размере от 2 до 10 000 не облагаемых налогом минимумов. Т.е., от 34 до 170 000 грн.

Изменение правил продиктовано необходимостью снизить давление на медицинскую систему Украины. Об этом Ляшко заявил во время брифинга 25 ноября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Усиление правил для невакцинированных нужно для снижения нагрузки на врачей и медицинскую систему. Ведь в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", – подчеркнул министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 24 ноября, "желтой" зоне карантина соответствовали только две области в Украине соответствовали только две области. Это Кировоградская и Тернопольская.