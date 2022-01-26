Владелец сделал из одной квартиры три и провел канализационные коммуникации через квартиру соседки

В киевской многоэтажке владелец неправомерно сделал из одной квартиры три – с отдельными туалетами, душами и стиральными машинками, несмотря на то, что по проекту дома, такие манипуляции запрещены. Он начал использовать эти переделанные комнаты в качестве отдельных смарт-квартир. При этом развязка разветвленного санузла идет через квартиру соседки.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается: к комнатам-квартирам протянуты дополнительные трубы от основного санузла.

Развязка санузла идет через квартиру соседки

Переделка 1 квартиры в три вызывает большие неудобства для соседей. В частности, квартира одной из них расположена прямо под развязкой разветвленного санузла.

"Коммуникации на той стороне квартиры, и идет развязка через всю мою квартиру – воды, канализации, трубы.Потому что прямого слива нет и нужно как-то эти стоки откачивать", – рассказала женщина.

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Она подчеркивает: из-за этого боится за свои имущество и жизнь. Ведь в случае затопления "электричество просто выбьет, может быть пожар".

Госорганы не реагируют

В связи со сложившейся ситуацией, женщина обращалась в ряд госорганов. В частности, Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины (ГАСИ), которая должна фиксировать неправомерные перепланировки и бороться с ними, и ЖЭК.

"Однако на многочисленные обращения женщины реакция инспекции – отписки и затягивание времени. Балансодержатель тоже постоянно ищет отговорки. Результата нет", – рассказали журналисты.

В ЖЭКе же, отмечается, даже составили акт, требующий срочного демонтажа дополнительных труб. Однако дальше письменного ответа дело не пошло.

"Я общалась с ЖЭКом и спрашивала, почему не выполняется предписание на демонтаж. Они же назвали это просто спором между соседями", – рассказала хозяйка соседней с передаланной квартиры.

Будет суд

В связи с этим, женщина решила идти в суд. По словам ее адвоката, они намерены добиться судового обязательства от ГАСИ предоставить вывод о правомерности перепланирования одной квартиры на три отдельных жилья.

"Наши дальнейшие действия – это только обращение с иском, заявлением в суд. И в судебном порядке мы будем подавать ходатайство, чтобы все-таки обязать ГАСИ через суд предоставить нам вывод", — говорит адвокат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Волыни владелица 2-комнатной квартиры незаконно пристроила к ней огромное здание. Платить за него "коммуналку" она отказывается. Об этом сообщает ТСН. Отмечается: незаконность возведения пристройки обнаружилась после того, как глава ОСМД с жителями взяли кредит на утепление их девятиэтажки и при изучении ее плана пристройки в нем не нашли.

"Чтобы кредит погасить, решили немного поднять коммунальные тарифы. Владелица же квартиры за достроенные квадратные метры платить отказалась", – говорится в сообщении.

Для решения вопроса глава ОСМД обратилась в соответствующие контролирующие органы. Те же установили, что у владелицы квартиры нет разрешительных документов на пристройку.