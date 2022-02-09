Ветераны войны смогут получать льготы и компенсации без паспорта: что изменил Кабмин

Ветераны войны и пострадавшие участники Революции Достоинства смогут бесплатно получить электронное удостоверение с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг "Дія". Такое е-удостоверение заменит его бумажный вариант и будет полноценным документом, удостоверяющим личность, для оформления разного рода льгот и компенсаций. Паспорт в таком случае будет уже не нужен.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 9 февраля. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Документ разработан Министерством по делам ветеранов как один из приоритетных. Его цель – реализация норм закона № 1954-IX о введении электронных удостоверений ветерана, который вступил в силу с 12 января.

Документом предусматривается автоматизированный информационный обмен между Единым государственным реестром ветеранов войны и автоматизированными информационными, справочными системами, реестрами и банками данных, имеющимися в государственных органах или органах местного самоуправления, а также веб-порталом "Дія".

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Другими словами, е-удостоверение будет формироваться автоматически путем его генерации в "Дії" по желанию лица. Однако это будет возможным при наличии следующих условий:

Если в Едином госреестре ветеранов войны присутствует вся информация, которая указана в бумажных аналогах такого документа – "Удостоверении участника боевых действий", "Удостоверении лица с инвалидностью вследствие войны", "Удостоверении участника войны", "Удостоверении члена семьи погибшего". Наличия оцифрованного образа лица человека в е-паспорте/е-паспорте для выезда за границу. Отметим, что если гражданин не даст согласия на отображении в е-удостоверении ветерана оцифрованного образа своего лица, то такое удостоверение не будет сформировано. Подключения электронного устройства к Интернету, исправности установленного мобильного приложения "Дія".

Кроме того, проєктом акта внедряются формы, по которым все госорганы, которые уполномочены выдавать удостоверение ветерана и пострадавшего участника Революции Достоинства, информируют Минветеранов о лицах, которые получили такое удостоверение или у которых оно изъято. Соответствующая информация передается не позднее месяца с даты принятия того или иного решения.

Получить е-удостоверение ветерана на сегодняшний день могут около 1,2 млн украинцев. К ним относятся:

ветераны войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Электронное удостоверение будет содержать:

всю информацию, которая содержится в аналогичном бумажном удостоверении личности, включая оцифрованный образ лица человека;

уникальный электронный идентификатор: QR-код, штрих-код или цифровой код.

Использовать е-удостоверение ветерана как самостоятельного документа можно будет для подтверждения статуса ветерана войны, а также для получения льгот и компенсаций, которые полагаются по закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине массово предлагают воспользоваться льготой бывших бойцов АТО/ООС и получить вместо них землю. Цена услуги варьируется от $2 тыс. до 2,5 тыс. В схеме участвуют как сами владельцы статуса участника боевых действий, так и посредники. Таким образом в чужие руки идет большое количество гектаров земли.