Важный для украинцев овощ рекордно подорожал: подвел урожай

В Украине начали расти цены на репчатый лук. Подорожание стартовало с конца октября, но наиболее заметно цены повысились в первые дни ноября. Килограмм лука в опте подорожал за неделю на гривню, до 5-8,5 грн. В рознице луком торгуют по 7-9 грн/кг на рынках и по 8-10 грн/кг в супермаркетах. Это рекорд нынешнего сезона.

Причина подорожания – не очень хороший урожай. Как отметили аналитики East fruit, из-за этого Украина уже начала импорт лука из Казахстана и Узбекистана.

"Цены на лук в Украине впервые перешагнули отметку в 10 грн/кг в нынешнем сезоне, если говорить о продажах продукции, включая НДС... Широкий ценовой диапазон объясняется присутствием на рынке как качественного лука, так и больших объемов продукции среднего и низкого качества", – объяснили специалисты.

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На этом фоне производители качественного лука (он может храниться долго) решили "придержать" своей продукт. Они выставят его на продажу, когда цены поднимутся еще выше. Это может произойти уже через несколько месяцев.

"Именно недостаточное предложение местного качественного лука уже с начала второй половины сезона может быть основной причиной планомерного роста цен на лук в Украине", – отметил руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Впрочем, говорить о дефицита лука в Украине пока преждевременно, говорят специалисты. Тем не менее, по сравнению с прошлогодними ценами, лук в опте в этом сезоне уже продается в 2,5 раза дороже.

Осенью 2021 года в Украине стал дорожать еще ряд продуктов. И речь идет не только о сезонном росте цен на овощи и фрукты:

Средняя цена на сахар взлетела в два раза – с 14,94 до 28,69 грн за кг. Антимонопольный комитет (АМКУ) в таких действиях продавцов увидел признаки нарушений и проводит собственное расследование.

Существенно подорожало и мясо. Так, по сравнению концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.

Выросла и стоимость риса . Сейчас его продают в среднем по 35-40 грн/кг. Хотя еще несколько месяцев назад он стоил около 27 грн/кг. Причина – высокие цены на энергоносители, в частности, на газ.

Сложной остается ситуация с подсолнечным маслом. Несмотря на хороший урожай подсолнечника, литр масла в рознице все равно стоит в среднем дороже 66 грн, и цена может подняться еще на 2-3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские прилавки ломятся от импортной молочки. Больше всего продукции ввозят из Польши, Германии и Беларуси.