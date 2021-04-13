Валютные кредиты в Украине: займы населения могут перевести в гривню

Верховная Рада во вторник, 13 апреля, рассмотрит во втором чтении законопроект №4475, который позволит провести конвертацию всех валютных кредитов населения в гривню.

Документ направлен на защиту заемщиков, получивших потребительские кредиты в иностранной валюте, от злоупотреблений со стороны кредитодателей. Также он имеет целью способствовать восстановлению платежеспособности заемщиков, которые получили кредиты, но не смогли своевременно осуществлять платежи. Об этом говорится на официальном сайте ВР.

Законопроектом предусмотрено:

распространить нормы законопроекта на все потребительские кредиты, предоставленные в иностранной валюте, по которым денежные обязательства, выраженные в иностранной валюте, полностью не погашены;

провести обязательную реструктуризацию на основании закона, условия реструктуризации определить законом;

по результатам реструктуризации перечислить все денежные обязательства в гривне по официальному курсу, установленному НБУ на день реструктуризации;

определить исключительный перечень обязательств, которые возлагаются на заемщика по результатам проведения реструктуризации;

установить в течение трех лет запрет принудительно обращать взыскание на жилое недвижимое имущество должника для обеспечения исполнения просроченного обязательства по договору, обязательство по которому реструктуризировано.

Также Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №4398, который имеет целью обязать Фонд гарантирования вкладов не позднее чем за 30 дней до публикации объявления об открытых торгах предложить заемщику погасить задолженность на сумму не менее оценочной стоимости его актива.

Кроме того, документом предлагается исключить из состава ликвидационной массы жилье, которое является единственным местом проживания семьи должника. При условии, что оно не превышает 60 кв. м, или 13,65 кв. м на каждого члена семьи для квартиры или 120 кв. м для жилого дома.

Должник, который живет в таком жилье, по решению хозяйственного суда может выплачивать минимальную сумму ежемесячного выполнения плана реструктуризации.

В повестке дня парламента также есть законопроект №4399, которым предлагается разрешить банкам, осуществляющим реструктуризацию кредитов в иностранной валюте, обеспеченных ипотекой, не корректировать финансовый результат до налогообложения на сумму свертывания резервов по валовой балансовой сумме по таким кредитам и на сумму частичного прощения кредита, подлежащей реструктуризации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине согласно законопроекту №4364, который приняли в первом чтении, будут по-новому проверять клиентов банков. Закон должен будет минимизировать кибермошенничество и усилить ответственность за незаконные действия с платежными инструментами.