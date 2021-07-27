В Украину завезли мороженое с ядом: какое нельзя покупать

В Украину в сеть магазинов Metro Cash & Carry ввезли мороженое компании Маcromex SRL, Campia-Turzii с опасной для здоровья добавкой – запрещенным для использования в продуктах вещества этиленоксида. Его должны изъять из оборота.

Как сообщает Госпотребслужба, мороженое доставили в Киев, на ул. Петра Григоренка, 43 (ООО "Метро Кэш энд Керри Украина"). Согласно закону, все продавцы обязаны изъять продукцию из оборота и письменно сообщить об этом контролирующие органы.

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В ведомстве разъяснили, что этиленоксид – яд для теплокровных животных и человека, которые имеет наркотическое, канцерогенное действие. Такая добавка может быть в мороженом Mars.

К слову, ранее в Украину также завезли опасное печенье, которое попало в супермаркеты АТБ. Его изъяли из оборота. В мире существует международная система оповещения: когда в каком-то из составляющих продукта находят опасные для здоровья добавки, по международной системе об этом оповещают контролирующие органы всех стран, куда доставлялись продукты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как правильно выбрать мороженое. Среди прочего, нужно ознакомиться с номером ДСТУ, который указана на упаковке, а также с температурой хранения продукта.