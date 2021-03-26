В Украине значительно изменятся цены на мясо: опубликован прогноз
В Украине в ближайшее время может подешеветь свинина. Так, закупочные цены с 29 марта по 4 апреля составят 38-39 грн/кг живого веса.
Цена на живых свиней на следующей неделе, вероятно, уменьшится на 1 грн/кг. Об этом сообщает Ассоциация "Мясной отрасли".
На этой неделе переработчики заявили, что поставлены в неконкурентные условия с теневым рынком. Уклонение от уплаты налогов с 1 марта 2021-го стало еще выгоднее из-за уменьшения налогового кредита на свиней на 6%.
При этом из-за тенизации и коррупции украинское свиноводство, и, как следствие, мясная отрасль, являются неконкурентоспособными не только с импортом, а даже на внутреннем рынке в конкуренции с нечестным "бизнесом". Цена на немецкой бирже VEZG на этой неделе на полутуши кондиционных свиней без изменений – 1,50 евро/кг (50 грн/кг), на полутуши свиноматок – 1,12 евро/кг (37 грн/кг).
Отметим, что прогнозные цены на живца свиней в Украине могут различаться по региональному признаку. Это связано с неоднородным размещением производственных и перерабатывающих мощностей мясной отрасли.
Ранее сообщалось, что в Украине резко снижается поголовье свиней. Ключевой причиной стала рекордно низкая рентабельность их выращивания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ближайшее время в Украине ожидают повышения минимум на 10% цен на определенные виды мяса, а также сало.
В Украине подорожали почти все продукты. По прогнозам экспертов, цены должны стабилизироваться до конца марта, однако в преддверии пасхальных праздников может произойти еще один скачок.