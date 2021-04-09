В Украине за год выросла стоимость "пасхальной корзины": сравнение цен

В Украине по сравнению с 2020-м цена "пасхальной корзины" выросла на 15,5%. В прошлом году он стоил в среднем 841 грн, а в 2021-м уже 971 грн.

На 95% подскочила цена на яйца: десяток нынче стоит 39 грн, а не 20, как в прошлом году. Об этом сообщает "Слово и дело".

"Пасхальная корзина" в 2020 и 2021 годах "Слово и дело"

Паска по сравнению с 2020 годом подешевела на 7,1% – со 140 до 130 грн. Сильно подорожал твердый сыр: полкилограмма в прошлом году стоили 75 грн, в 2021-м – 134 грн (+78,7%). Подорожало также и мясо. Стоимость домашней колбасы выросла до 130 грн за полкилограмма (+10,2%), буженины – до 140 грн (+27,3%), курицы – до 60 грн за килограмм (+9,1%). Сало по сравнению с минувшим годом стало дороже на 37,5% – 66 грн за полкилограмма.

Цена на свежие огурцы не изменилась – 35 грн за полкилограмма (а вот консервированные стоят теперь дороже на 20,9%). Цена на помидоры упала на 38,3% – до 37 грн за полкилограмма.

Алкоголь за год незначительно вырос в цене. Так, бутылка украинского кагора сейчас стоит 67 грн (на 1 грн выше, чем в 2020 году).

Ранее сообщалось, что накануне Пасхи подорожают некоторые продукты. В цене могут вырасти яйца, небольшой ажиотаж ожидается на мясную и молочную продукцию.

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