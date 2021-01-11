В Украине взлетят цены на яйца: озвучена новая цифра

В Украине цены на куриные яйца могут вырасти с 32-34 до 40 грн за десяток уже в январе 2021-го.

Об этом со ссылкой на эксперта по птицеводства Ассоциации животноводов Украины Ярину Бойко сообщает 24 канал. Она отметила, что производители кормов для птицы подняли свои цены, в результате это привело к подорожанию яиц.

Уже выросла стоимость на:

зерно пшеницы;

зерно кукурузы;

сою;

жмых.

Если раньше себестоимость десятка яиц составляла 14 гривен, то сегодня уже 22 гривен. Это уже привело к подорожанию стоимости десятка яиц с 30 до 34 грн в магазинах. "Скорее всего, в январе цена может вырасти до 40 гривен", – спрогнозировала эксперт.

Эксперты объясняют, что причин подорожания яиц несколько. Одна из них – значительный рост цен на компоненты комбикорма, а именно они составляют львиную долю себестоимости в производстве куриных яиц. Происходит это из-за того, что в 2020 году урожай зерновых – хуже, чем в предыдущих.

К тому же многие производители, опасаясь, что средств на закупку комбикормов им не хватит или возникнет их дефицит, начали сокращать поголовье птицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства спрогнозировало рост инфляции в начале 2021 года, что приведет к росту цен на продукты и товары.