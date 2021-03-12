В Украине взлетели цены на сигареты: пачка подорожала на 10 грн

В Украине пачка сигарет среднего класса за год подорожала на 10 грн. В премиум сегменте цены в среднем выросли почти на 11 грн.

Об этом говорится в опубликованных данных Госстата. Подорожание в первую очередь связано с ростом акцизов. Как выросли цены с января 2020-го по январь 2021-го:

Сигареты с фильтром отечественных марок пачка – с 36,38 до 44,40 грн;

Сигареты с фильтром медиум класса пачка – с 41,41 до 51,55 грн;

Сигареты с фильтром премиум класса пачка – с 48,41 до 59,19 грн;

Сигареты без фильтра пачка – с 32,61 до 39,35 грн.

Ежегодно в Украине на 20% повышают акциз на сигареты. Это решение приняли еще несколько лет назад для того, чтобы выполнить директиву ЕС (если кратко, наши акцизы не могут быть меньше, чем европейские). Постепенно стоимость одной пачки достигнет 100 грн.

В 2021 году средняя цена составит:

пачка украинских сигарет – подорожание на 7,9 грн до 49,4 грн; сигареты среднего класса – на 8,9 грн до 57,8 грн; сигареты премиум-класса – на 12,1 грн до 66,8 грн.

По подсчетам OBOZREVATEL, повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн. При этом цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 грн.

Напомним, в Украине могут запретить сигареты с ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.