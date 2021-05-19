В Украине вырастут цены на свинину: сколько заплатим

Цены на свинину живой массой несколько ослабились в мае. Так, средняя цена на товарных свиней убойных кондиций на минувшей неделе снизилась на 1 грн/кг или на 2% по сравнению с предыдущим –до 45,6 грн/кг. Такая динамика повторяется из года в год и не длится долго, а вскоре цены начнут расти.

Об этом сообщается на сайте Асоціації "Свинарі України". "Непродолжительное понижение цен на черенок свиней после Пасхи –привычная сезонная смена. Активизация торговой активности накануне праздника несколько ослабляется после завершения празднований. Чем более поздняя Пасха, тем период "покоя" короче. Ведь солнечная погода – движитель спроса на свинину в течение весенне-летнего периода", – говорится в сообщении.

В АСУ отмечают, что по оценкам отдельных игроков отечественного рынка свинины, в 2021-м восстановление не заставит себя ждать. По их мнению, ближайшее улучшения погодных условий позволит потребителям продолжить начатый в мае сезон пикников, а их выше покупательская активность создаст дополнительную поддержку для цен.

Ранее экономический эксперт Алексей Дорошенко заявил, что с начала года в Украине рекордно подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. При этом продолжится подорожание хлеба и говядины.

"После годового подорожания начался тренд на понижение цен. Во-первых, начали дешеветь сезонные овощи. Во-вторых, начали снижаться цены на яйца. Вместе с тем, украинские производители яиц стали вновь выходить на европейские рынки, а это плохо для внутреннего потребителя. Цены на яйца просели, но не сильно. Также во всем мире наблюдается тренд подорожания говядины, и Украина не исключение. Это связано с сокращением поголовья", – говорит специалист.

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