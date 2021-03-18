В Украине введут новый вид пенсий: кто и за что сможет получить дополнительную сумму

В Украине предлагают ввести "особые пенсии" в размере 20-25% для тех, кто получил награды и грамоты от Верховной Рады.

Об этом говорится в законопроекте №3002а, который зарегистрировал замглавы парламентского комитета по соцполитики Михаил Цимбалюк. "Законопроектом предлагается внести дополнения в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" установив лицам, которые были награждены Верховной Радой Украины Почетной грамотой Верховной Рады Украины или Грамотой Верховной Рады Украины прибавку к пенсии", – говорится в документе.

Отметим, в Украине и сейчас некоторые украинцы имеют право на особые пенсии: среди них те, кто получил награды и грамоты еще во времена Советского Союза. При этом те украинцы, которые получили аналогичные поощрения уже в период украинской независимости, лишены привилегий.

К слову, украинцам с 1 июля проведут очередную индексацию пенсий. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Увеличится минимальная (на 85 грн) и максимальная (850 грн) пенсии.

Как уже писал OBOZREVATEL, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.