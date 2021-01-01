В Украине введут доплаты к пенсиям: когда и кому

В Украине с 1 июля 2021-го введут дополнительную выплату для тех пенсионеров, которые достигли возраста 75 лет. Они смогут претендовать на прибавку в 400 грн в месяц.

Об этом говорится в презентации Министерства социальной политики, которую разместили на официальном сайте ведомства. Кроме того, если пенсионеру исполнилось 80 лет и есть 20 лет стажа (для женщин) или 25 лет стажа (для женщин), минимальный размер пенсии должен составить 2600 грн.

Отметим, в Украине неофициально работает каждый пятый. 20,6% трудоустроены без официального оформления, они не платят взносы в Пенсионный фонд и рискуют остаться без выплаты.

Так, уже в 2027-м для того, чтобы вовремя получить пенсию, нужно будет иметь как минимум 35 лет стажа. Все, кто сейчас работают неофициально, это требования выполнить не смогут.

По подсчетам Министерства социальной политики, всего около 45% украинцев в возрасте 60 лет не смогут выйти на пенсию вовремя. Всего в Украине работает 16 млн человек. Количество безработных в экономически активном возрасте (от 15 до 70 лет) составляет 17 млн человек.

Как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.