В Украине в батончиках нашли химическое вещество для антифриза: что нельзя покупать

В Украине в энергетических батончиках, которые изготовляет The Bar Factory BV, Duiven, обнаружили оксид этилена. Его используют в химическом производстве, в том числе для антифриза.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило главное управление Госпотребслужбы в Киеве. В энергетических батончиках (производитель: The Bar Factory BV, Duiven), которые были экспортированы в Украину, выявлено несанкционированное вещество оксид этилена (> 5 mg / kg-ppm).

"Это вещество было в семенах кунжута, которые экспортировалось из Индии (экспортер: Talakshi Lalji & Co, Mumbai) через Нидерланды (импортер: H. Ch. Schobbers B.V., Venlo). Такую информацию мы получили в информационном сообщении системы RASFF. Сообщение касается субъекта хозяйствования из Днепра, но мы информируем потребителей и в Киеве", – говорится в сообщении.

Во всех магазинах, местах реализации продукции эти батончики должны снять с продажи. При этом украинцев в случае, если они найдут такой батончик в магазине, просят звонить с жалобой по номеру телефону (044) 486-95-85.

Окись этилена – сырье, которое используют в производстве крупнотоннажной химической продукции (антифризов, лубрикантов, моющих средств).

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