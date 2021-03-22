В Украине ударят по электронным сигаретам: что планируют запретить в Раде
В Верховной Раде работают над инициативой, чтобы сдержать популяризацию электронных сигарет. Ради этого хотят ограничить рекламу такой продукции.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине уже действует запрет на рекламу алкоголя и сигарет, законопроектом №4212 его хотят привязать и к рекламе электронных сигарет. При этомк ним не относятся современные тренды в курении вроде Glо и IQOS.
Предлагается установить запрет на рекламу:
на радио и телевидении;
на сайтах, которые не верифицируют возраст пользователей;
в изданиях для детей и подростков;
на средствах внутренней и наружной рекламы;
на транспорте.
Один из инициаторов документа, нардеп Алексей Жмеренецкий отмечает, что депутаты все же планируют запретить рекламировать более широкий список продукции, эту поправку внесут ко второму чтению. Он уверен и во мгновенном эффекте от принятия документа, опираясь на небольшой объем курильщиков электронных сигарет.
"Запрет рекламы сдержит наращивание объемов потребления. Под запрет попадают все жидкости, ТВЕН (стики) и изделия с табаком для электрического нагрева и устройства для потребления табачных изделий без их сгорания. Главное, что речь идет не только о самих изделия, но и о брендах – товарные знаки: то есть логотипы Glo, IQOS, Juul и другие не смогут размещаться на рекламных носителях и в медиа", – заявил политик.
Напомним, что в Украине за последние 4 года больше всего выросли в цене сигареты. Если в 2017-м пачка украинских сигарет с фильтром в среднем стоила 17,47 грн, то сейчас – 44,4 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в феврале 2021-го подорожали алкоголь и сигареты. Так, пиво отечественных марок в прошлом месяце стоило 18,06 грн за 0,5 л, а еще в январе 17,93 грн.