В Украине ударят по электронным сигаретам: что планируют запретить в Раде

В Верховной Раде работают над инициативой, чтобы сдержать популяризацию электронных сигарет. Ради этого хотят ограничить рекламу такой продукции.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Украине уже действует запрет на рекламу алкоголя и сигарет, законопроектом №4212 его хотят привязать и к рекламе электронных сигарет. При этомк ним не относятся современные тренды в курении вроде Glо и IQOS.

Предлагается установить запрет на рекламу:

на радио и телевидении;

на сайтах, которые не верифицируют возраст пользователей;

в изданиях для детей и подростков;

на средствах внутренней и наружной рекламы;

на транспорте.

Один из инициаторов документа, нардеп Алексей Жмеренецкий отмечает, что депутаты все же планируют запретить рекламировать более широкий список продукции, эту поправку внесут ко второму чтению. Он уверен и во мгновенном эффекте от принятия документа, опираясь на небольшой объем курильщиков электронных сигарет.

"Запрет рекламы сдержит наращивание объемов потребления. Под запрет попадают все жидкости, ТВЕН (стики) и изделия с табаком для электрического нагрева и устройства для потребления табачных изделий без их сгорания. Главное, что речь идет не только о самих изделия, но и о брендах – товарные знаки: то есть логотипы Glo, IQOS, Juul и другие не смогут размещаться на рекламных носителях и в медиа", – заявил политик.

Напомним, что в Украине за последние 4 года больше всего выросли в цене сигареты. Если в 2017-м пачка украинских сигарет с фильтром в среднем стоила 17,47 грн, то сейчас – 44,4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в феврале 2021-го подорожали алкоголь и сигареты. Так, пиво отечественных марок в прошлом месяце стоило 18,06 грн за 0,5 л, а еще в январе 17,93 грн.