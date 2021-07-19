В Украине уберут из оборота одну из монет – НБУ

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Личные финансы
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В Украине выведут из оборота 'золотистые' гривни

Нацбанк Украины выводит из оборота монету номиналом в 1 гривню золотистого цвета. Зато их место будут занимать "серебристые" оборотные монеты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook. Отмечается, что в обращении есть до сих пор 452,1 млн шт. "золотистых" монет. Они пока является действительным платежным средством, ими можно свободно расплатиться, однако постепенно они выводятся из обращения.

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Отмечается, что в обращении находится 585,2 млрд грн. В частности, 2,9 млрд шт. банкнот на общую сумму 581,1 млрд грн и 13,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) – на 3,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в Украине за монеты, которые изготовлены с ошибками (двумя одинаковыми сторонами, с указанием разных годов выпуска) продают по цене, в десятки тысяч раз выше номинала. Так, одну гривню можно продать за одну тысячу долларов.

Монету в 1 гривню 2011 года выпуска, на ребре которой указан 2012 год, на аукционе продали за 27 778 грн. Во время аукциона сделали 26 ставок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине монеты номиналом в 25 копеек 1992 года выпуска можно продать за тысячи гривен. На одном из последних аукционов коллекция таких копеек обошлась в 162 тыс. грн.

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