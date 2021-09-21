В Украине стартовал сезон груш, но цены выше обычных: сколько стоят фрукты

В Украине уже начался сезон груш, но их стоимость сейчас очень высокая. На прилавках магазинов уже продают отечественные сорта – дюшес, парижанка, и зарубежные – бэра. Фрукт сейчас стоит от 45 до 100 грн/кг. При этом цены на ягоды и яблоки в стране низкие.

Как объясняют фермеры, импортные груши хранятся дольше, а украинские не так хороши в этом плане и их лучше держать в холодильнике. Об этом сообщает "34 телеканал".

В то же время цены на яблоки и сливы в Украине за неделю еще больше снизилась. При этом растут цены на клубнику, малину и голубику. Овощи в стране также продолжают дорожать.

Больше всего на минувшей неделе выросли цены на огурцы, баклажаны и цветную капусту. Немного увеличилась стоимость лука, белокочанной капусты, томатов и перца, сообщает AgroTrend.

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В Metro яблоки стоят от 18,90 до 71,90 грн/кг, в зависимости от сорта. "Голден" обойдется в 18,90 грн, "гала" – 24,90 грн, а импортный "грэнни Смит" самый дорогой – 72,90 грн/кг.

Голубика в "АТБ" стоит 17,55 грн за 100 г. В Novus 125 г самой популярной ягоды обойдется в 42,99 грн, в "Ашане" – 49,50 грн.

За 1 кг сливы в "Ашане" придется заплатить от 14,90 до 43,50 грн. Слива "венгерка" стоит 14,90 грн, органическая – 39,90 грн, темная – 19,50 грн, красная – 43,50 грн.

Тепличный огурец в Varus будет стоить 23,90 грн/кг, в "АТБ" – 28,79 грн. 1 кг розового томата в Metro обойдется в 49,90 грн, аналогичная цена и в "Ашане".

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