В Украине решили 'защитить' фрилансеров, чтобы собрать налоги: что и как изменится

Кабинет министров разработал для украинцев новый вид трудовых отношений – "нестандартный". В будущем это позволит фрилансерам заключать договоры на работу без фиксированного рабочего времени.

О том, как работают внештатники в Украине и что может изменить новый закон, читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему стоит менять закон?

У фрилансеров в Украине пока есть три схемы работы:

оформить ФЛП, работать по официальным договорам с юрлицами и платить налоги;

работать как физическое лицо и оформлять трудовые отношения через гражданско-правовые договора;

заключать только устную договоренность.

По данным экспертов, по первой, наиболее защищенной схеме работают единицы. Как утверждает президент Всеукраинской ассоциации кадровиков Виктория Липчанская, проблемы у фрилансеров возникают потому, что отношения с заказчиком очень часто не оформлены вообще или недоофрмлены. Ведь каждый заказ должен оформляться отдельным гражданско-правовым договором, а принятие готовой работы – актом приема выполненных работ, по которому и выплачивают вознаграждение исполнителю.

"Споры по гражданско-правовым договорам решаются в судебном порядке, – говорит Липчанская. – Но обычно, поскольку отсутствует уведомительная регистрация таких договоров, они ненадлежаще оформлены, или трудовые отношения вообще не оформлены, доказывать в судах факт выполнения таких заказов крайне проблематично. Обычно это требует значительного времени и привлечения свидетелей, а их или нет, или они не желают давать показания".

Что даст новый законопроект?

Согласно новому законопроекту о регулировании нестандартных форм трудовых взаимоотношений, может быть введена новая форма трудового договора – договор с нефиксированным рабочим временем. Таким образом:

стороны сами могут определять объем работы, режим и время ее исполнения (но отработать сотрудник должен не менее 32 часов в месяц); оплата труда предусматривается за то время, когда фрилансер делает работу; за этот же объем работы в часах будут платить налог; фрилансерам будет начисляться страховой стаж, в случае необходимости человек получает больничный лист и прочие социальные гарантии, которые имеет официально оформленный сотрудник.

"Будущий закон должен исправить проблему отсутствия официального трудоустройства и сокрытия реальных трудовых отношений, – анализирует операционный директор сервиса удаленной работы и фриланса Freelancehunt Валентин Зюзин. – Вопрос их регулирования назрел давно, но пока неясно, в какой именно форме будут предложены новшества. Используемый для таких целей гражданско-правовой договор также никуда не девается, поэтому здесь нужны четкие критерии для разграничения".

В каких условиях работают фрилансеры?

Большинство фрилансеров приходят на этот рынок из-за свободных условий работы: не нужно приезжать в офис к определенном времени и "отсиживать" нужное количество часов. Но кроме преимуществ есть у этой сферы и свои недостатки:

социальная незащищенность. Фрилансер не может рассчитывать на оплачиваемый больничный, отпуск, не имеет трудового стажа; юридическая незащищенность. Фрилансеру сложно защитить свои права в рамках закона из-за несоответствующей формы трудовых отношений.

Несмотря на это, ежегодно рынок фриланса привлекает тысячи новых сотрудников. Примеры из жизни:

Вадим Левчук занимается поспродакшином видео. В этой сфере работает около 20 лет и все время – только на фрилансе.

Сначала работал с украинскими заказчиками, а четыре года назад перешел на американский и австралийский рынки. По мнению Вадима, сейчас фриланс в мире регулируется совестью заказчиков и умением самого фрилансера "отфильтровать" ненадежных работодателей:

"Если человек не может сформулировать, что он хочет или адекватно ответить на поставленные вопросы, мы не начинаем сотрудничество, – говорит Вадим. – Всю коммуникацию стараюсь вести в письменной форме. Я считаю, когда в том же мессенджере прописаны key points, с позиции огласки и репутации это приравнивается к контракту".

Анастасия около трех лет дистанционно занимается переводами, редактурой, литературной вычиткой и расшифровкой.

С заказчиками старается подписывать договоры, где обусловлена оплата и сроки исполнения работ. Но были случаи, когда и подписанные документы – не помогали:

"Однажды заказчики мне очень долго не платили, а в итоге начали говорить, что вся моя выполнена работа – некачественная и вообще стыд, апеллировали к тому, что я не профессиональная специалистка. Уточню, что для этих клиентов я делала тестовое задание, по которому меня взяли. Поэтому такая претензия, когда я уже сделала весь текст, сдала его и по договору должна была получить гонорар, выглядела абсурдной. Мне на тот момент не платили 10 месяцев. Думаю, не заплатили бы до сих пор, если бы я не решилась вынести эту ситуацию на публичное обсуждение в Facebook. С одной стороны, я очень переживала, что получу репутацию скандалистки, но желание справедливости и трудно заработанных денег победили".

Станет ли фрилансерам легче работать?

Несмотря на всю привлекательность идеи, часть участников рынка все-таки будет избегать таких взаимоотношений, чтобы экономить на налогах, говорит Валентин Зюзин:

"На нашей платформе уже 5 лет работает сервис "Бизнес сейф", где между заказчиком-юрлицом и исполнителем заключаются договоры, стороны платят налоги, а наша площадка выступает посредником и помогает в оформлении документов. Однако тех, кто готов официально проводить платежи, к сожалению, не так много. Если исполнитель выступает как физлицо, с него должен удерживаться подоходный налог и военный сбор – 19,5%. Терять пятую часть гонорара многие не хотят, и уговаривают заказчика перейти к обычной процедуре работы через оплату на карту".

На новую модель регулирования смотрят скептически и сами фрилансеры. "Чисто с технической точки зрения всегда не слишком разумной является идея подбирать одинаковые стандарты для различных компонентов или пытаться установить в капиталистической модели социалистические рамки, – говорит Вадим Левчук. – Думаю, каждый хороший фрилансер должен быть достаточно взрослым и умным человеком, чтобы уметь выстроить собственные границы комфорта и отстаивать свои права".

Хотя рынок фриланса сейчас фактически не имеет правил, многие участники, которые работают на нем давно, уже приспособились к условиям и научились самостоятельно отстаивать свои права. Регулирование рынка несет дополнительную налоговую нагрузку и на нее будут согласны далеко не все, даже под страхом потерять гонорар. Потому то, что рынок фриланса выйдет из тени, – пока маловероятно.