В Украине с каждого моряка требовали по $8 тыс. взятки: вскрыта масштабная схема

В Украине разоблачили масштабную преступную схему с реестром документов моряков, которая приносила организаторам до $150 млн в год. Отмечается, что Госреестр документов моряков фактически попал в руки частных лиц. Морякам не нужно было проходить учебные курсы и медобследования. Они были вынуждены платить за свою переаттестацию и дипломирование от $3 до 8 тыс.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства цифровой трансформации. Отмечается, что совместно с Мининфраструктуры они работают над тем, чтобы вернуть реестр государству.

"Создавались некие препятствия на разных этапах с момента регистрации в системе, подачи документов, записи на экзамен, сдачи экзамена. К примеру, было невозможно сдать экзамен даже при условии предоставления правильных ответов на все вопросы теста", – заявил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Также, по его словам, шло вмешательство и манипулирование в информационной системе

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"Первоочередная задача Минцифры – сделать основные сервисы снова доступными для пользователей. Сейчас этим занимается большая команда специалистов. Среди дальнейших планов работы с реестром – его совершенствования и установления интеграции с Единым государственным демографическим реестром, Единой государственной электронной базой по вопросам образования, а также порталом "Дія", – заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также он добавил, что это позволит морякам быстро, удобно и без коррупционных платежей получать необходимые им услуги. Кроме того, в обновленном реестре можно будет найти всю необходимую информацию о моряках.

Напомним, бывшему в. о. председателя "Укравтодора" Славомиру Новаку, которого подозревают в коррупции, окружная прокуратура в Варшаве предъявила дополнительное обвинение. Ему инкриминируют получение взятки в размере 315 000 евро за поддержку конкретной компании в процедурах заключения и исполнения государственных контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Министерство цифровой трансформации Украины объявило награду в 1 миллион гривен для тех, кто сможет взломать "Дію". Ведомство проведет второй этап тестирования приложения.