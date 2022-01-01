В Украине с 1 января выросла стоимость изготовления биометрических документов

С 1 января 2022 года выросла стоимость изготовления биометрических паспортов гражданина Украины и загранпаспортов. При этом первая выдача паспорта украинцам в 14 лет остается бесплатной.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе. Здесь объясняют такое положение заметным подорожанием полиграфического сырья в виде бланков.

"Государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов с 1 января", – указано в сообщении.

В случае повторного изготовления ID-документа украинцам придется платить 372 гривни. А срочность – выдача паспорта в течение 10 дней - обойдется нашим гражданам в 498 гривень.

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При этом паспорт гражданина Украины для выезда за границу при изготовлении до 20 рабочих дней подорожает до 733 гривень, а до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований – 1085 гривень.

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