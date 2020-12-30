В Украине резко подорожают сигареты: сколько будут платить за пачку

В Украине в 2021-м акциз на сигареты увеличится на 20%. В результате пачка сигарет подорожает на 7,9-12,1 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Это решение приняли еще несколько лет назад для того, чтобы выполнить директиву ЕС (если кратко, наши акцизы не могут быть меньше, чем европейские). Постепенно стоимость одной пачки достигнет 100 грн.

В следующем году средняя цена составит:

пачка украинских сигарет – подорожание на 7,9 грн до 49,4 грн;

сигареты среднего класса – на 8,9 грн до 57,8 грн;

сигареты премиум-класса – на 12,1 грн до 66,8 грн.

По подсчетам OBOZREVATEL, повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн. При этом цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 грн.

Еще одно важное новшество: подорожают также и сигареты (хитсы) для IQOS и жидкости для электронных сигарет. Эксперт организации "Жизнь", которая борется с распространением курения в Украине, Дмитрий Купира напоминает: в этом году с одной сигареты для IQOS платят только 34 копейки налогов. Но Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты, в результате налоговая нагрузка на один хитс составит уже 1,45 грн.

Таким образом, если составляющие в цене не изменятся, пачка хитсов может вырасти в цене примерно на 22 грн (до 77 грн).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить сигареты с ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2813, который может стать законом уже в 2021-м, говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, изменят и вид пачек: на них разместят фотографии воспаленных зубов, пораженных органов и т.д.