В Украине разрабатывают план выдачи ипотеки по минимальным ставкам
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.
Об этом премьер сообщил в Telegram. "Жилье становится доступнее для украинцев. По инициативе Президента Украины в этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%". Сегодня совместно с Минфином, Нацбанком и офисом Президента провели совещание по дальнейшему снижению ставки ипотечного кредита, созданию финансового лизинга и работе Объединенной финансовой жилищной компании. Дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам", – написал Шмыгаль.
Напомним, с 1 марта в Украине стартовала новая государственная программа, которая предлагает украинцам дешевые кредиты на жилье под рекордно низкие 7%. В 2021 году воспользоваться программой смогут около 5 тысяч украинских семей.
"Доступная ипотека 7%" предоставляет возможность людям с относительно невысоким уровнем дохода получать жилье в кредит с частичной компенсацией процентов государством. Плановый портфель ипотечных кредитов в этом году составляет 5 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
С 1 марта в Украине стартовала новая государственная программа "Доступная ипотека", которая предлагает украинцам дешевые кредиты на жилье под рекордно низкие 7%. Воспользоваться программой уже успели первые украинские семьи.
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