В Украине распространяют фальшивые деньги: где подсовывают и как не стать жертвой

В Украине мошенники научились изготовлять фальшивые деньги, которые практически невозможно отличить от настоящих. "Банкноты" подсовывают в магазинах, дают вместе со сдачей в транспорте и даже пытаются сбыть через терминалы.

О том, как работают фальшивомонетчики в Украине и что делать, чтобы не стать жертвой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Фальшивые деньги распространяют в сети и через мелкие магазины, рассказывает OBOZREVATEL советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. В интернете можно встретить десятки объявлений, в которых за 20% от номинала готовы продать от 10 тыс. поддельных гривен.

Продавцы фальшивок чаще всего утверждают, что их "деньги" принимают терминалы, а без специальной техники "банкноты" невозможно отличить от настоящих. Качественные подделки действительно встречаются, но редко. Чаще всего – это купюры номиналом 500 грн. Хотя большинство ненастоящих купюр низкого качества, добавляет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

"Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно", – поясняет эксперт. Реже всего подделывают купюры номиналом до 100 грн: это невыгодно. Полиция время от времени "накрывает" фальшивомонетчиков, которые в домашних условиях изготовляют чемоданы налички.

Изготовители фальшивок передают их реализатором, а те создают аккаунты в Telegram и размещают информацию на профильных форумах. Дальше действует два канала:

деньги либо отправляют "Новой почтой" (если посылка правильно запакована, вскрывать и проверять ее не имеют права);

либо доставляют "кладами". В таком случае товар передают "кладменам", которые прячут их на улицах и отправляют клиенту карту и описание "тайника".

Как рассказали OBOZREVATEL в одном из банков, чаще всего фальшивые деньги до касс даже не доходят. Их сбывают в общественном транспорте, в киосках, мелких магазинах. Если же подделки по какой-то причине и попали в банк, то их сразу же изымают, отправляют на исследование в НБУ.

По закону Нацбанк проводит такую экспертизу бесплатно. Но если окажется, что деньги фальшивые, возвращать не станут. В таком случае нужно писать заявление в полицию: правоохранители должны расследовать, кто и как распространяет фальшивки.

И хотя "продавцы" и уверяют, что их фальшивку "съест" терминал, на самом деле, это не так. Во всяком случае, сами банковские учреждения заявляют: это практически невозможно. Терминалы оснащены современными детекторами, которые легко заметят подделку.

Фальшивые деньги:

изготовляются из менее качественной бумаги;

часто не просвечиваются;

отличаются на ощупь;

не имеют всех защитных элементов настоящих гривен.

Правила простые, рассказывает Коробкова. Но если их соблюдать, то вероятность обнаружить в своем кошельке ненастоящую банкноту будет крайне низкой.

Во-первых, стоит с особым вниманием проверять купюру номиналом в 500 грн 2006 года выпуска. Они пользуются особым спросом у фальшивомонетчиков.

Во-вторых, не стоит рассчитываться крупными купюрами в общественном транспорте, киосках, маленьких магазинах, в которых не установили на кассах специальные детекторы.

В-третьих, стоит ознакомиться на сайте НБУ с описанием защитных элементов и внешним видом распространенных банкнот. К примеру, вот здесь можно прочитать о 1000 грн.

Главный же совет: постепенно переходить на безналичные расчеты. Это не только обезопасит от фальшивок, но и позволит избежать воровства и потери средств. Правда, если вы все свои деньги храните в банке, также аккуратно стоит обращаться с банковской картой и соблюдать все меры безопасности.

OBOZREVATEL напоминает, что за распространение фальшивых денег украинцам грозит от трех до семи лет лишения свободы. Если вы сознательно купили подделку и попытались ее сбыть, в любой момент вместо ожидаемой прибыли можете получить уголовный срок.