В Украине проведут масштабный перерасчет пенсий: через считанные недели прибавят по 500 грн

В Украине с 1 марта проведут индексацию пенсий. Учитывая уровень инфляции и рост зарплат, индексация составит 14% от расчетного размера выплаты.

Подробнее о том, как и кому поднимут пенсии, читайте в материале OBOZREVATEL.

В среднем пенсии украинцам повысят на 500 грн. Но здесь стоит учитывать, что из 11,4 млн пенсионеров прибавку получат только 5,9 млн человек. То есть далеко не всех украинцев затроен нововведение. Кто-то получит около 100 грн, кто-то больше 800 грн, в среднем же прибавка будет на уровне в 500 грн.

Согласно закону, размер прибавки составляет половину от уровня инфляции плюс 50% от среднего за 36 месяцев годового роста зарплат. В 2022-м это 14%.

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Важно отметить, что если ваша пенсия составляет 3 тыс. грн, это не означает, что пенсию повысят на 420 грн (14% от 3000). Дело в том, что повышают тот размер выплаты, который расчитан по формуле. Но после этого могут быть также прибавки: за стаж сверхнормы, по достижению 65-летия и при условии выполнения требования по стажу и т.д.

Некоторые украинцы не заработали даже на минимальную пенсию, например, их расчетный размер выплаты составлят 1500 грн, однако по закону государство не может платить меньше 1934 грн, столько и платят. Если же на 14% повысить выплату в 1500 грн, получится всего лишь 1710 грн. Это все равно меньше минимума, поэтому и до марта, и после марта будут платить 1934 грн.

Индексация коснется только тех, кто вышел на заслуженный отдых до 2019 года. Дело в том, что у остальных размер пенсии еще не успел "устареть". Индексация позволяет "осовременить" выплату с учетом изменения размера зарплат. В формуле расчета пенсий учитывается средняя за три года зарплата. В Украине, как и во многих других развивающихся странах, заработные платы стремительно растут, а инфляция достигает духзначного числа.

Как результат, каждый год фактический размер пенсии украинцев снижаются, они могут позволить себе меньше продуктов и товаров. Чтобы убрать такую несправедливость, и ввели индексацию пенсий.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000.