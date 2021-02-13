В Украине произошел скачок на рынке труда: кого ищут

В Украине с начала 2021 года на рынке труда число вакансий выросло на 20%. Лидерами по количеству открытых предложений работы стали компании из сферы производства, строительства, а также логистики и торговли.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. "С нового года количество вакансий выросло на 20%. Рынок труда начал активно восстанавливаться после прошлогоднего карантина, новогодних праздников и январского локдауна", – отмечает эксперт.

Стоит отметить, что после январского локдауна восстанавливается и отельно-ресторанная сфера – в ней наблюдается рост вакансий. В данный момент работодатели из этой сферы активно ищут официантов, поваров, барменов и барист.

Напомним, согласно оценкам Министерства развития экономики, в 2021 году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем она увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.