В Украине произошел бум вакансий для одной из специальностей без высшего образования
В Украине произошел резкий всплеск количества вакансий для кладовщиков. Только за последнюю неделю открылось около 500 вакансий на эту должность, а всего на сайте Jooble сейчас доступно около 8000 вакансий по Украине.
Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble. Требования, которые прописывают работодатели чаще всего – опыт работы от одного года, знание нормативных актов и хранения продукции, а также ответственность, дисциплинированность, работа в команде.
Зарплата в такой профессии зависит от сферы деятельности компании, региона, графика работы. В целом, заработная плата кладовщика по Украине варьируется от 9500 до 14500 грн. Но встречаются также вакансии и с зарплатой от 20000 грн, если это предложение по работе в узкой нише и есть особенности бизнеса.
"От профессионала требуется знать разные правила учета, отгрузки и списания товаров. К примеру, работа кладовщика склада автозапчастей будет отличаться от работы кладовщика продовольственного магазина, которому нужно досконально знать детали корректного хранения продуктов питания", – говорит Елена Кирильевнина.
Также в Украине среди перспективных профессий, для которых не нужно особых навыков и знания английского языка: моряк, медсестра, массажист, брокер,тайный покупатель. При этом без высшего образования можно работать в абсолютном большинстве сфер.
Кроме того, в список самых перспективных и распространенных профессий попали курьеры. Работодатели предлагают им среднюю заработную плату от 5000 грн до 22000 грн и выше.
В целом количество вакансий для рабочих специальностей в Украине растет. При этом для украинцев с высшем образованием предложений значительно меньше.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
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