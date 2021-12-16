В Украине продлили срок выплат "карантинных 8 тысяч": кто может их получить
Физлица-предприниматели ("ФОПы") могут получить "карантинные" 8 тыс. грн до 20 декабря. Речь идет о тех, кто еще весной ошибся с банковскими реквизитами и подал неправильно заполненные документы. Таким образом, завершение выплат этих денег власти перенесли на 5 дней – ранее предполагалось, что оно случится 15 декабря.
Об этом в Facebook сообщило Министерство соцполитики. Там напомнили: получить деньги можно через Дію.
"Застрахованные лица после поступления соответствующего сообщения должны до 20 декабря 2021 сформировать и подать сообщение через мобильное приложение Портала Дія с указанием правильных реквизитов банковского счета для выплаты 8 000 грн. Сообщение поступит застрахованным лицам от Минцифры в частности с использованием мобильного приложения Дія", – говорится в сообщении.
Выплата 8 тыс. грн – это единовременная помощь застрахованным "ФОПам" и наемным работникам узких направлений бизнеса, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле 2021 года. Речь идет о:
розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
временном размещении;
деятельности по обеспечению блюдами и напитками;
демонстрации фильмов;
деятельности в области творчества, искусства и развлечений;
деятельности в сфере спорта;
организации отдыха и развлечений.
Заявления от претендентов на "карантинные" 8 тыс. грн принимались весной через Дію. В них требовалось указать:
ФИО;
данные паспорта;
регистрационный номер предпринимателя;
адрес регистрации;
номер банковского счета в формате IBAN;
подтвердить согласие на обработку данных.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 тыс. грн вакцинированным не будут выплачивать живыми деньгами. Это связано с рисками выведения их из экономики страны и роста инфляции. Деньги будут доступны в госсервисе Дія с 19 декабря.