В Украине продлили срок выплат "карантинных 8 тысяч": кто может их получить

Роман Костюченко
Личные финансы
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'ФОПы' могут получить 8 тыс. грн за карантин

Физлица-предприниматели ("ФОПы") могут получить "карантинные" 8 тыс. грн до 20 декабря. Речь идет о тех, кто еще весной ошибся с банковскими реквизитами и подал неправильно заполненные документы. Таким образом, завершение выплат этих денег власти перенесли на 5 дней – ранее предполагалось, что оно случится 15 декабря.

Об этом в Facebook сообщило Министерство соцполитики. Там напомнили: получить деньги можно через Дію.

"Застрахованные лица после поступления соответствующего сообщения должны до 20 декабря 2021 сформировать и подать сообщение через мобильное приложение Портала Дія с указанием правильных реквизитов банковского счета для выплаты 8 000 грн. Сообщение поступит застрахованным лицам от Минцифры в частности с использованием мобильного приложения Дія", – говорится в сообщении.

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О каких деньгах идет речь

Выплата 8 тыс. грн – это единовременная помощь застрахованным "ФОПам" и наемным работникам узких направлений бизнеса, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле 2021 года. Речь идет о:

  • розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

  • временном размещении;

  • деятельности по обеспечению блюдами и напитками;

  • демонстрации фильмов;

  • деятельности в области творчества, искусства и развлечений;

  • деятельности в сфере спорта;

  • организации отдыха и развлечений.

Заявления от претендентов на "карантинные" 8 тыс. грн принимались весной через Дію. В них требовалось указать:

  • ФИО;

  • данные паспорта;

  • регистрационный номер предпринимателя;

  • адрес регистрации;

  • номер банковского счета в формате IBAN;

  • подтвердить согласие на обработку данных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 тыс. грн вакцинированным не будут выплачивать живыми деньгами. Это связано с рисками выведения их из экономики страны и роста инфляции. Деньги будут доступны в госсервисе Дія с 19 декабря.

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