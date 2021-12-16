В Украине продлили срок выплат "карантинных 8 тысяч": кто может их получить

Физлица-предприниматели ("ФОПы") могут получить "карантинные" 8 тыс. грн до 20 декабря. Речь идет о тех, кто еще весной ошибся с банковскими реквизитами и подал неправильно заполненные документы. Таким образом, завершение выплат этих денег власти перенесли на 5 дней – ранее предполагалось, что оно случится 15 декабря.

Об этом в Facebook сообщило Министерство соцполитики. Там напомнили: получить деньги можно через Дію.

"Застрахованные лица после поступления соответствующего сообщения должны до 20 декабря 2021 сформировать и подать сообщение через мобильное приложение Портала Дія с указанием правильных реквизитов банковского счета для выплаты 8 000 грн. Сообщение поступит застрахованным лицам от Минцифры в частности с использованием мобильного приложения Дія", – говорится в сообщении.

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Выплата 8 тыс. грн – это единовременная помощь застрахованным "ФОПам" и наемным работникам узких направлений бизнеса, деятельность которых пострадала от введения карантинных ограничений в апреле 2021 года. Речь идет о:

розничной торговле (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

временном размещении;

деятельности по обеспечению блюдами и напитками;

демонстрации фильмов;

деятельности в области творчества, искусства и развлечений;

деятельности в сфере спорта;

организации отдыха и развлечений.

Заявления от претендентов на "карантинные" 8 тыс. грн принимались весной через Дію. В них требовалось указать:

ФИО;

данные паспорта;

регистрационный номер предпринимателя;

адрес регистрации;

номер банковского счета в формате IBAN;

подтвердить согласие на обработку данных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 тыс. грн вакцинированным не будут выплачивать живыми деньгами. Это связано с рисками выведения их из экономики страны и роста инфляции. Деньги будут доступны в госсервисе Дія с 19 декабря.