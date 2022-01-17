С 1 января вступили в силу новые правила в налогообложении и в 2022 грядут ещё некоторые изменения. Проанализируем основные изменения, ожидающие граждан Украины в наступившем году.

Начнем с налога на добавленную стоимость (далее - "НДС"). Известный в народе "налог на Google" ( Закон Украины от 03.06.2021 №1525-IX), обязывающий компании без представительства в Украине платить 20% НДС на онлайн-услуги, тоже вступает в силу с 2022 года. Так, например, компания Apple повысит цены на платные приложения в App Store, на упомянутые выше 20%.

Данный документ предусматривает регистрацию компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги в Украине, плательщиками НДС, если общая сумма таких операций превышает 1 млн грн в год. Для нерезидентов будет упрощенная система отчетности, которую можно будет подать в электронной форме на английском или украинском языке.

Одним из нововведений также является отмена 20% налога на прибыль от заказа услуг по рекламе у нерезидентов страны.

Кроме того, рассмотрим ряд вариантов, при которых компании освобождаются от уплаты НДС с 2022 года - это предоставление образовательных услуг через доступ к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам для подготовки соискателей высшего образования, проведение и предоставление которых не требует участия человека; а также поставка услуг дистанционного обучения лицензированными учреждениями образования.

С 1 января 2022 для физических лиц-предпринимателей становится обязательным использование регистраторов расчетных операций при наличных расчетах с физическими лицами. Изменения касаются рестораторов, владельцев гостиниц, предпринимателей в digital сфере, например, собственников интернет-магазинов, продавцов товаров, которые напрямую работают с потребителями и т.д.

Кроме того с еще одним нововведением, вступившим в силу с 1 января, является уплата минимального налогового обязательства (далее - МНО). Владелец земельного пая должен доплатить в бюджет разницу между суммой уплаченных за год налогов и сборов в случае, если она меньше МНО. Первым периодом начисления этого налога станет 2022 год.

Однако не все будут должны уплачивать данный налог. Некоторые категории освобождаются от его уплаты, а именно: собственники земельных участков, которые пользуются наделами исключительно для собственных нужд и уплачивают все законодательно предусмотренные налоги от продажи выращенной в своих огородах сельхозпродукции; граждане, владеющие земельными участками, расположенными в пределах населенных пунктов, в дачных и садовых кооперативах, как и участками, полученными в результате приватизации в кооперативах зоны отчуждения; граждане, обладающие небольшими (до 50 соток) земельными участками.