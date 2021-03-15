В Украине подорожали сигареты и алкоголь – Госстат

В Украине в феврале 2021-го подорожали алкоголь и сигареты. Так, пиво отечественных марок в прошлом месяце стоило 18,06 грн за 0,5 л, а еще в январе 17,93 грн.

В то же время водка подорожала с 92,96 грн до 93,13 грн за 0,5 л. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Столовые вина отечественных марок подорожали на 46 копеек – до 67,14 грн за 0,75 л. Сигареты с фильтром отечественных марок в феврале стоили 44,71 грн, а это на 30 копеек дороже, чем в январе. Отметим, что еще в декабре 2020-го их можно было купить за 43,26 грн.

Кроме того, сигареты с фильтром премиум класса в феврале стоили 59,85 грн, а месяцем ранее их можно было приобрести за 59,19 грн, в декабре – за 57,88 грн. Сигареты медиум класса в прошлом месяце продавались в среднем за 52,34 грн, а в январе их стоимость оценивалась в 51,55 грн.

Напомним, в Украине в 2021-м все продукты питания подорожают на уровень инфляции. Однако подсолнечное масло, хлебобулочные изделия и сахар вырастут в цене существенно выше, до 15% от их стоимости на начало года.

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