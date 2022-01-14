В Украине подорожала аренда квартир в 2021 году: сколько денег берут за "однушку"

В Украине в 2021 году подорожала аренда 1-комнатной квартиры. Рост цены составил 10% – с 3 903 грн до 4 294 грн /месяц.

Об этом сообщил Госстат. Согласно его данным, дороже всего снимать "однушку" в Киеве – в среднем это стоит 8 513 грн. Следующими по дороговизне идут:

Львовская область – 5 191 грн/месяц;

Одесская область – 5 081 грн/месяц;

Харьковская область – 4 966 грн/месяц.

Дешевле же всего съем квартиры стоит в Луганской области – 2 256 грн/месяц. Следующими идут:

Сумская область – 2 364 грн/месяц;

Ивано-Франковская область 2 619 грн/месяц.

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Сколько лет нужно откладывать всю зарплату, чтобы купить квартиру в Украине

Чтобы купить однокомнатную квартиру, украинцам придется жить в режиме жесткой экономии 5-8 лет. При этом если ориентироваться на жилье в новостройке, придется смириться с тем, что на протяжении долгих лет придется откладывать всю зарплату.

Согласно подсчетам портала "Слово и Дело" (сравнивались средние зарплата и стоимость "однушки"), дольше всего собирать на новую квартиру придется во Львове и Одессе. Там на это придется потратить около 8 лет при условии ежемесячного откладывания целой месячной зарплаты.

А вот чтобы купить квартиру на вторичном рынке в этих городах, придется потратить меньше времени. Хоть и не на много:

во Львове – 7 лет и 5 месяцев;

в Одессе – 6 лет и 2 месяца.

Близко к ним по затрате времени на накопление средств расположился Житомир. Чтобы купить там квартиру на первичном рынке, откладывать придется 7 лет и 8 месяцев, а на "вторичке" – 5 лет и 9 месяцев.

В Киеве же чтобы собрать на новое жилье, необходимо откладывать зарплату в течение почти 6 лет. На квартиры на вторичном рынке этот срок уменьшается на 5 месяцев.

Быстрее всего приобрести квартиру можно в Северодонецке и Краматорске. Чтобы купить жилье на вторичном рынке там придется потратить 2 года и 9 месяцев и 1 год и 5 месяцев соответственно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государственная программа "Украинская мечта", предусматривающая предоставления ипотеки под 5% годовых, будет запущена в январе-марте 2022 года. Об этом рассказал агентству "Интерфакс-Украина" замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. При этом он уточнил: воспользоваться программой смогут все, кто получает официальные доходы.