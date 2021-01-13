В Украине начали штрафовать за отсутствие масок по новым правилам: что изменилось

В Украине с 14 января 2021 года вступил в силу закон, который позволяет штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок или респираторов у посетителей.

Об этом говорится в законе 1113-IX. "Предприятие, учреждение, организация, гражданин-субъект хозяйственной деятельности уплачивают штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – отмечается в документе.

Таким образом, штрафы для предпринимателей составят 3400-5100 грн. Платить придется в следующих случаях:

Если допускают в свои здания, помещения и общественный транспорт людей мез маски.

Нет предупреждения, что нужно надеть маску.

Не делают устное замечание, не прекращают обслуживание, не вызывают полицию.

Закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах принят Верховной Радой в ноябре 2020 года и подписан президентом Владимиром Зеленским 17 декабря 2020 года.

"За пропуск, допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер по пребыванию человека в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без такого средства индивидуальной защиты субъект хозяйственной деятельности уплачивает штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в документе.

Штрафовать могут даже "за непринятие мер", то есть, если человек зайдет в помещение в маске, а потом снимет ее, при этом никто не сделает ему замечание, не попросит надеть маску либо покинуть помещение, то и за такое бездействие предприятие может быть оштрафовано.

с 8 по 24 января 2021 года по всей стране действуют усиленные карантинные ограничения с целью противодействия распространению эпидемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.