В Украине начали продавать первые новогодние елки: названы цены

Уже вскоре в города Украины поступят в продажу первые новогодние елки. Приобрести ее можно будет уже в начале-середины декабря. Сейчас уже стали известны цены на елки в одном из лесхозов Полтавщины.

Праздничное дерево размером до 1 метра стоит 100 грн. Об этом сообщается в Telegram-канале "ТРУХА Полтава". Розничная цена за елку составляет:

до 1 м – 100 грн;

от 1,1 до 2 м – 120 грн;

от 2,1 до 3 м – 150 грн;

более 3 м за каждый дополнительный метр – 60 грн;

новогодний пучок из трех веток – 25 грн.

Также известны оптовые цены. Учитывается количество более 100 штук:

до 1 м – 70,0 грн;

от 1,1 до 2 м – 90 грн;

Видео дня

от 2,1 до 3 м – 120 грн;

более 3 м за каждый дополнительный метр – 5 грн;

новогодний пучок из 3 веток – 25 грн.

Как отметили в лесхозе, все без исключения елки должны обязательно маркироваться пластиковой биркой со штрих-кодом. Также в администрации лесхоза предупредили, что в предновогодний период в лесных массивах будут постоянно проводиться проверки государственной лесной охраны.

Ожидается, что в преддверии новогодних праздников цены на популярные продукты для праздничного застолья вырастут. Подорожание может составить 20%.

Больше всего подорожают мясо и овощи, уверен глава Союза украинского селянства Ивана Томич.

По его словам, самый большой рост в цене продемонстрирует лук. По сравнению с Новым годом-2021, он подорожает в 2,5 раза. На 20% вырастут цены на одни из самых популярных овощей. Речь идет о:

помидорах;

огурцах;

перце.

OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцы стали чаще искать квартиры перед новогодними праздниками. Количество жилья, которое арендодатели готовы сдавать ежесуточно, увеличивается.

Цены в городах разные. За 500 грн можно снять "однушку" в Харькове и Ивано-Франковске, а в Хмельницком за такую сумму можно оплатить двухкомнатную квартиру.