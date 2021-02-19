В Украине могут изменить правила платежей и денежных переводов
В Верховной Раде приняли законопроект №4364 в первом чтении, который направлен на смену устаревших подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и для создания условий развития cashless economy в Украине.
Об этом сообщил Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Facebook. Главные изменения касаются платежей и денежных переводов.
Предложенное проектом регулирование платежного рынка предусматривает следующие ключевые изменения на рынке платежных услуг:
будет девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;
вводиться возможность создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Поставщики платежных услуг будут приобретать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;
небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;
выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие поставщики платежных услуг, получившие соответствующую лицензию;
будет создана регуляторная платформа для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие со стартапами и понимание их потребностей;
появится основание для для внедрения "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины;
7.появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;
условия предоставления платежных услуг станут прозрачнее, а клиенты будут получать больше информации о них;
повысятся требования защиты прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества;
повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности в отношении необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На независимой платформе опросов и изучения общественного мнения iViche пользователи запустили голосование "Кто виноват в росте коммунальных платежей?".
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина теряет 2 млрд долларов из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна.