В Украине могут изменить правила платежей и денежных переводов

В Верховной Раде приняли законопроект №4364 в первом чтении, который направлен на смену устаревших подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и для создания условий развития cashless economy в Украине.

Об этом сообщил Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Facebook. Главные изменения касаются платежей и денежных переводов.

Предложенное проектом регулирование платежного рынка предусматривает следующие ключевые изменения на рынке платежных услуг:

будет девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;

вводиться возможность создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Поставщики платежных услуг будут приобретать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;

небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие поставщики платежных услуг, получившие соответствующую лицензию;

будет создана регуляторная платформа для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие со стартапами и понимание их потребностей;

появится основание для для внедрения "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины; 7.появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;

условия предоставления платежных услуг станут прозрачнее, а клиенты будут получать больше информации о них;

повысятся требования защиты прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества;

повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности в отношении необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей.

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