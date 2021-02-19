В Украине могут изменить правила платежей и денежных переводов

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Личные финансы
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В Украине могут изменить правила платежей и денежных переводов

В Верховной Раде приняли законопроект №4364 в первом чтении, который направлен на смену устаревших подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и для создания условий развития cashless economy в Украине.

Об этом сообщил Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Facebook. Главные изменения касаются платежей и денежных переводов.

Предложенное проектом регулирование платежного рынка предусматривает следующие ключевые изменения на рынке платежных услуг:

  • будет девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;

  • вводиться возможность создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Поставщики платежных услуг будут приобретать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;

  • небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

  • выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие поставщики платежных услуг, получившие соответствующую лицензию;

  • будет создана регуляторная платформа для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие со стартапами и понимание их потребностей;

  • появится основание для для внедрения "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины;

    7.появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;

  • условия предоставления платежных услуг станут прозрачнее, а клиенты будут получать больше информации о них;

  • повысятся требования защиты прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества;

  • повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности в отношении необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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