Каждый пятый литр бензина в Украине оказался подделкой. Такое топливо не рекомендуют использовать в автомобилях, это может привести к быстрому износу двигателя.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал "Сегодня", что торгуют таким топливом и маленькие заправки, и крупные сети.

"В некоторых образцах мы обнаружили одновременное превышение по всем ключевым параметрам – это сера, ароматические бензолы, кислород, содержание спиртов. Такое сочетание параметров в топливе недопустимо для использования в современной технике", – говорит эксперт.

Президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова советует: "Вы должны требовать фискальный чек. Если в чеке указана предоплата, ведомость или другие какие-то непонятные формулировки, то это означает, что данный чек не будет нигде корректно отображен, и вы как потребитель – не защищены".

На АЗС можно попросить паспорт и сертификаты на топливо – их должны выдавать по требованию клиента. Заправки проверила и команда "Сегодня". На первой увидели документы со старыми датами. На второй – прочитать хоть что-то невозможно. На третьей – откуда на самом деле берется горючее, говорят сами работники станции. По документам горючее происходит с нефтебазы в Гадяче Полтавской области, а на самом деле его везут из Беларуси, а в Украине только добавляют присадки.

Как ранее писал OBOZREVATEL: